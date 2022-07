Youngkin déplace la Virginie vers la droite, rehaussant le profil au sein du GOP

RICHMOND, Virginie (AP) – Pour promouvoir le budget de Virginie récemment signé et sa gamme de réductions d’impôts, le gouverneur Glenn Youngkin a organisé deux célébrations de style campagne à haute énergie, avec un éclairage lumineux, une foule de partisans et une liste de lecture en plein essor qui a rappelé retour à sa course gagnante l’an dernier.

D’autres signatures de factures et conférences de presse à Richmond ont présenté un flair similaire, comme une proposition de taxe sur l’essence soigneusement mise en scène annoncée dans une station-service où Youngkin a lavé les pare-brise des conducteurs. Et dans la salle de briefing du gouverneur autrement simple, une collection de drapeaux de Virginie et américains a été ajoutée.

Youngkin étend également de plus en plus son champ d’action au-delà de la place du Capitole de Richmond. Il était au Nebraska ce mois-ci pour prononcer le discours d’ouverture de la convention du GOP de l’État. Il prévoit des arrêts supplémentaires au nom des candidats républicains au poste de gouverneur après la fête du Travail, ainsi que des apparitions pour les candidats dans certaines des courses au Congrès les plus compétitives de Virginie.

Au cours de ses six premiers mois en tant que gouverneur, Youngkin a agi rapidement pour s’affirmer comme une nouvelle voix au sein du parti. C’est une transformation dramatique et étroitement chorégraphiée pour un nouveau venu politique qui semble cultiver soigneusement son image publique d’une manière qui fait parler de ses ambitions possibles pour un poste plus élevé.

“Dans l’ensemble, ils ont une opération plus coordonnée, plus scénarisée”, a déclaré Bob Holsworth, analyste politique de longue date en Virginie. “Ils ont une image qu’ils veulent mettre en avant, et ils n’essaient pas de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à cela.”

La spéculation selon laquelle Youngkin, un ancien dirigeant du capital-investissement, pourrait chercher un poste plus élevé – peut-être même une candidature présidentielle de 2024 – a décollé au moment où il a battu Terry McAuliffe dans une course dans laquelle l’ancien gouverneur démocrate est entré comme le favori perçu. La Virginie n’autorise pas un titulaire à se présenter pour un deuxième mandat consécutif de quatre ans.

Youngkin a attiré l’attention nationale pour avoir remporté une victoire dans un État à longue tendance bleue, fonctionnant sur une plate-forme solidement conservatrice tout en gardant l’ancien président Donald Trump à distance et en impressionnant les électeurs qui ont trouvé le candidat amical et sincère.

Certains spéculent que Youngkin pourrait faire une liste restreinte en tant que candidat à la vice-présidence ou éventuellement défier l’un des sénateurs démocrates américains de Virginie. Il a été timide quant à son avenir, affirmant dans des interviews récentes qu’il se concentrait sur la Virginie mais refusait d’exclure quoi que ce soit.

L’homme de 55 ans a prêté serment le 15 janvier et a récemment terminé les travaux de sa première session législative, qui a vu certaines de ses principales priorités rejetées par le Sénat de l’État contrôlé par les démocrates. Mais il a émergé avec beaucoup à promouvoir après s’être concentré sur des promesses de campagne spécifiques et avoir travaillé pour pousser Virginia vers la droite.

Quelques démocrates se sont joints aux républicains pour voter pour interdire aux districts scolaires d’imposer des mandats de masque, réglementer le matériel scolaire sexuellement explicite et étendre une initiative d’innovation scolaire que Youngkin a poussée. Le plan de dépenses de compromis de l’État prévoit des réductions d’impôts – dont beaucoup ont fait campagne pour Youngkin – qui devraient permettre à une famille de quatre personnes d’économiser plus de 1 100 dollars par an.

Son administration a également assoupli les directives de quarantaine et de masque COVID-19 de l’État au-delà des recommandations du gouvernement fédéral.

Pour l’avenir, il a indiqué qu’il aimerait voir une interdiction de l’avortement de 15 ou 20 semaines promulguée l’année prochaine. La Virginie autorise actuellement les avortements aux premier et deuxième trimestres, et au troisième trimestre uniquement si trois médecins certifient que la santé mentale ou physique de la mère est gravement menacée.

Pendant tout ce temps, Youngkin se révèle être un solide collecteur de fonds, stimulé par un comité d’action politique nouvellement formé. Le PAC, Spirit of Virginia, a recueilli plus de 1,5 million de dollars en dons de plus de 10 000 dollars ou plus au cours du deuxième trimestre de l’année. C’était bien plus que ce que d’autres gouverneurs ont apporté au cours de la même période, même après ajustement à l’inflation, selon le Virginia Public Access Project, un outil non partisan de suivi de l’argent en politique. Les recettes totales au cours du trimestre ont dépassé 2,2 millions de dollars, et le PAC a déclaré avoir dépensé un peu plus de 1 million de dollars.

Youngkin a également battu des records de collecte de fonds pour ses festivités d’inauguration.

Le gouverneur, qui apparaît avec une certaine régularité sur Fox News, a récemment attiré ou participé à un blitz de couverture médiatique éclatante, d’un profil du magazine TIME à sa deuxième émission d’information du dimanche matin. Une colonne d’opinion du Washington Post a déclaré que c’était une “bonne nouvelle” qu’il envisageait “sérieusement” une candidature présidentielle.

À Richmond, Youngkin s’est engagé de manière sélective avec les médias, a retenu les demandes de documents publics dans les cas où son bureau dispose d’un large pouvoir discrétionnaire et a publié des détails assez limités sur son emploi du temps, qui ces dernières semaines a contenu peu d’événements publics. Il n’a pas accepté d’interview pour cette histoire.

La porte-parole Macaulay Porter a déclaré que le gouverneur s’était engagé à dialoguer avec les journalistes de Richmond et a noté que Youngkin répondait régulièrement aux questions après ses événements publics.

Youngkin a éludé les questions récentes sur Trump, qui réfléchit à une nouvelle campagne présidentielle dès cet été.

Le gouverneur a été interrogé sur “Face the Nation” sur CBS si Trump devait cesser de faire de fausses déclarations selon lesquelles les élections de 2020 avaient été volées.

“Eh bien, permettez-moi de commencer par mon voyage au Nebraska, qui était vraiment très amusant”, a répondu Youngkin. Il a ensuite évité de répondre directement à la question trois fois de plus.

Certains démocrates disent que Youngkin s’est davantage concentré sur l’élévation de son profil que sur le gouvernement.

“Son ambition politique coûte à la Virginie son statut économique de classe mondiale – et c’est vraiment dommage”, a déclaré Susan Swecker, présidente du Parti démocrate de l’État, dans un communiqué après que la Virginie soit passée de la première à la troisième place dans “Top States for CNBC”. Classement Entreprises.

Mais le sénateur de longue date Chap Petersen, un démocrate modéré du nord de la Virginie qui a rejoint les républicains pour mettre fin efficacement aux mandats de masque scolaire, a exprimé un minimum d’approbation de la direction du gouverneur. Petersen a déclaré que Youngkin avait aidé à ramener l’État à un sentiment de normalité alors qu’il revenait des hauteurs de la pandémie.

Petersen a dit qu’il était déçu par plusieurs des actions de l’administration qu’il a qualifiées de “mesquines”, y compris le veto du gouverneur sur les projets de loi d’un collègue qui a mené la lutte contre la nomination d’un candidat au Cabinet. Petersen a déclaré que Youngkin pourrait accomplir davantage en Virginie s’il réduisait la partisanerie.

“J’espère bien qu’il est concentré sur son travail actuel”, a déclaré Petersen.

Sarah Rankin, Associated Press