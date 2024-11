Young Thug plaide coupable dans le procès pénal le plus ancien de Géorgie

La star du rap d’Atlanta, Young Thug, a plaidé coupable jeudi en Géorgie. le plus ancien procès criminelmais a évité une peine de prison grâce à la probation, clôturant de manière stupéfiante un chapitre d’une affaire qui a fasciné les observateurs judiciaires pendant près de deux ans.

Le changement de plaidoyer du rappeur, dont le vrai nom est Jeffery Lamar Williams, semblait sur le point de ne pas se produire après que la juge de la Cour supérieure, Paige Whitaker, lui ait demandé s’il acceptait un plaidoyer non négocié. Cela signifie que les procureurs et la défense ne peuvent pas parvenir à un accord sur la peine et que c’est le juge qui décidera en fin de compte de la peine à infliger.

Les parties sont revenues après une brève pause et Young Thug a accepté de plaider coupable des accusations liées à la drogue et aux armes à feu et de ne pas contester les accusations de complot et de participation à un gang de rue.

Whitaker l’a condamné à 40 ans de prison, ce qui l’aurait forcé à purger cinq ans de prison, mais elle l’a commué en peine purgée. En outre, il doit effectuer 15 ans de probation, ce qui peut entraîner 20 ans de détention si la probation échoue.

Elle lui a imposé plusieurs restrictions, notamment l’interdiction de voyager dans la région métropolitaine d’Atlanta et l’interdiction de tout contact avec des membres de gangs affiliés, et a déclaré qu’il devait effectuer des travaux d’intérêt général, notamment en faisant des présentations à des groupes communautaires et à des enfants contre la violence des gangs.

« Il vaudrait mieux qu’il n’y ait pas d’infractions, mais s’il y en a, vous reviendrez me voir », a déclaré le juge.

Avant de le condamner, Young Thug a déclaré au tribunal qu’il assumait « l’entière responsabilité de mes crimes et de mes accusations », et a déclaré qu’il reconnaissait désormais le pouvoir qu’il détenait dans son quartier du sud d’Atlanta pour donner un meilleur exemple.

« Je sais ce que j’apporte et je sais ce que je suis », a déclaré Young Thug. « Je connais les sommets que j’ai atteint et je connais l’impact que j’ai sur les gens de la communauté. »

Le rappeur d’Atlanta Young Thug lors de son procès devant la Cour supérieure du comté de Fulton à Atlanta, le 4 décembre.

Young Thug, 33 ans, a été emprisonné depuis son arrestation en mai 2022 pour des accusations liées à la direction d’un gang de rue présumé, Young Slime Life, ou YSL, dont les membres sont accusés d’avoir commis des actes illégaux et violents, notamment des meurtres, des vols à main armée, du trafic de drogue et des détournements de voiture.

Comté de Fulton Procureur Fani Willis a utilisé la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, ou RICO, pour affirmer que Young Thug et ses associés sont un gang de rue ayant des liens avec le gang national des Bloods.

Lors de la détermination de la peine de jeudi, la procureure adjointe Adriane Love a décrit Young Thug comme une figure centrale des actes illégaux, y compris des allégations de meurtre, et a cité des paroles de rap incitant à la violence.

Love a demandé à l’État d’envisager de condamner Young Thug à 45 ans de prison, dont 25 ans de prison et 20 ans de probation. Mais Whitaker a noté dans sa décision de détermination de la peine que les procureurs étaient auparavant disposés à laisser Young Thug bénéficier d’une probation dans le cadre d’un accord de plaidoyer, à condition qu’il témoigne contre ses coaccusés.

L’avocat de Young Thug, Brian Steel, a demandé à Whitaker de l’assigner à résidence et a déclaré que l’État avait mal compris le contexte des paroles du rappeur en affirmant qu’elles montraient qu’il encourageait les activités des gangs.

« Ils ont une vision étroite pour tenter de condamner un homme qui ne devrait pas l’être », a déclaré Steel.

Whitaker, lors de sa condamnation, a déclaré qu’elle « appréciait » l’impact de Young Thug en venant d’une communauté déjà en proie à la violence, mais « si vous choisissez de continuer à rapper, vous devez essayer d’utiliser votre influence pour faire savoir aux enfants que ce n’est pas le cas ». le chemin à parcourir. Il y a des moyens de sortir de la pauvreté en plus de fréquenter le type puissant qui vend de la drogue au bout de la rue.

« Je veux que vous soyez davantage la solution et moins le problème », a-t-elle ajouté.

Série d’accords de plaidoyer

L’accord de l’accusation avec Young Thug est intervenu après que trois coaccusés j’ai accepté des accords de plaidoyer cette semaine à la suite de spéculations croissantes selon lesquelles Whitaker pourrait ordonner l’annulation du procès.

Initialement, les procureurs ont nommé 27 coaccusés. Le procès contre Young Thug a commencé avec la sélection du jury en janvier 2023, et au moment où les déclarations liminaires ont commencé en novembre, après des mois de retards causés par certains accusés concluant des accords de plaidoyer et d’autres choisissant d’être jugés séparément, il était l’un des six co-accusés. .

Whitaker a approuvé cette semaine des accords de plaidoyer pour trois d’entre eux : Quamarvious Nichols29 ; Marquavius ​​Huey, 28 ans; et Rodalius Ryan18.

Les hommes faisaient face à plusieurs chefs d’accusation liés au racket et aux gangs, chacun pouvant être passible de peines de prison allant de cinq à 20 ans. Alors qu’ils ont tous accepté de plaider coupables de complot de racket – Huey plaidant également coupable d’autres accusations réduites – ils ont accepté des peines de prison plus clémentes avec probation et peine purgée. Ryan, cependant, restera en prison et condamné à perpétuité pour un meurtre commis en 2019, mais sa peine de 10 ans de prison dans l’affaire RICO a été commuée en peine purgée.

Le procès devrait reprendre contre les deux coaccusés restants, Deamonte Kendrick et Shannon Stillwell.

Compte tenu de l’accord de plaidoyer de Young Thug, la fin de son rôle dans l’affaire tentaculaire de l’accusation intervient après près de deux ans d’un procès tortueux diffusé en direct. Le juge initial a été récusé du procès en juillet après allégations d’inconduite de la défenseet des échanges houleux dans la salle d’audience entre les différentes parties et une multitude de moments bizarres, dont un un député aurait fait de la contrebande à un accusé et à quelqu’un pirater le Zoom du tribunal pour crier « Free Thug! » ont ponctué la lenteur des débats.

Le juge avait précédemment déclaré que le procès pourrait vraisemblablement s’étendre jusqu’à l’année prochaine, car l’accusation n’avait toujours pas fini de présenter ses arguments.

Qu’est-ce qui a conduit aux accords de plaidoyer

Le dernier rebondissement, et le plus important, est le résultat d’un faux pas du procureur lors du témoignage de la semaine dernière.

Alors que le témoin à charge Wunnie Lee, un rappeur connu sous le nom de Slimelife Shawty, examinait les publications sur les réseaux sociaux devant le jury, il a reçu par inadvertance une version non expurgée d’un message faisant référence au hashtag #freequa, qui peut s’appliquer aux surnoms de Nichols ou Huey. . Le message a été rédigé pour le jury.

Mais en faisant référence à Qua, les procureurs ont permis au jury de présumer que les coaccusés étaient en prison, un détail qui n’est pas censé être partagé car considéré comme préjudiciable.

« Nous n’allons pas pouvoir sonner cette cloche, votre honneur », a déclaré Nicole Westmoreland, avocate de Nichols, en demandant l’annulation du procès.

Whitaker avait suggéré qu’elle envisagerait une motion d’annulation du procès. Au milieu de cette affaire, les procureurs et les avocats de la défense ont passé des jours à conclure des accords de plaidoyer.

Young Thug a d’abord connu un succès grand public avec son hymne antidrogue de 2014, « Stoner ». Il a fondé son propre label de musique, YSL Records, en 2016 et a a accumulé trois albums n°1 sur le palmarès Billboard, en collaboration avec Travis Scott, Post Malone, Meek Mill et Drake. En 2019, il a remporté un Grammy Award pour la chanson de l’année pour avoir co-écrit « This Is America » de Childish Gambino.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com