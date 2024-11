Young Thug libéré de la prison du comté de Fulton après un accord de plaidoyer – WSB-TV Channel 2

ATLANTA — Jeffrey Williams, alias Young Thug, a été libéré de la prison du comté de Fulton.

L’avocat du rappeur, Keith Adams, a confirmé Mark Winne, journaliste d’investigation de Channel 2 que lui et son autre avocat, Brian Steel, l’ont escorté hors de prison.

Dans une vidéo capturée par Channel 2 Action News, vous pouvez voir Young Thug sur la banquette arrière d’une Mercedes E 350 conduite par Adams.

Jeudi, Williams, qui est en prison depuis 2022 pour une mise en accusation tentaculaire en vertu de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues dans le comté de Fulton, a plaidé coupable dans le cadre d’un plaidoyer non négocié dans l’affaire YSL RICO.

Actualités d’action de Channel 2 était au palais de justice du comté de Fulton jeudi alors que le juge lisait la sentence de Williams dans ce qui est devenu le procès le plus long de l’histoire de la Géorgie.

Williams est derrière les barreaux depuis mai 2022.

Williams a changé son plaidoyer de culpabilité pour des accusations liées aux gangs. Il s’agit d’un plaidoyer non négocié, ce qui signifie que la décision finale sur la peine appartenait au juge.

La juge Paige Reese Whitaker a prononcé la sentence. Elle lui a donné 40 ans pour purger cinq ans de prison, mais cette peine a été commuée en peine purgée.

Il passera ensuite 15 ans en probation mais avec la menace de 20 ans de prison s’il échoue à sa probation.

Parallèlement à cela, Young Thug est essentiellement banni de la ville d’Atlanta, à moins qu’il ne soit ici pour des choses comme des mariages familiaux ou des funérailles.

Le juge exige également que pendant sa période de probation, il retourne à Atlanta pour effectuer des travaux d’intérêt général, sous la forme de séminaires anti-gang pour les enfants d’âge scolaire.

Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, s’est entretenu avec Mark Winne de Channel 2 après que Williams ait accepté son accord de plaidoyer, affirmant que 28 accusés étaient inculpés dans l’affaire YSL. Quatorze de ces accusés ont encore des accusations en suspens si le plaidoyer de Young Thug est finalisé, l’affaire est donc en cours et « nous n’avons pas terminé ».

La petite amie de Young Thug, Mariah la scientifique, a publié la déclaration suivante à Michael Seiden de Channel 2:

« Merci mon Dieu, merci mon Dieu. C’est plus que ce pour quoi nous avons prié. Nous sommes très reconnaissants, c’est la plus grande opportunité qui nous ait jamais été présentée et nous sommes très reconnaissants. Merci au juge Paige Whitaker de nous avoir donné l’opportunité d’avancer dans notre vie ! Merci mon Dieu. Merci Brian Steel et Keith Adams et tous les avocats qui travaillent sans relâche sur cette affaire. MERCI! Je ne peux pas le dire assez, je ne peux pas vous remercier pour cela. Vous avez changé nos vies, celle de Jeffery et la mienne. Merci à tous ceux qui ont été là pour nous, à tous les fans, qui ont cru en nous et ont prié pour nous.

Jeudi, un accusé du procès YSL RICO a rejeté une offre de plaidoyer et fera face à un procès devant jury.

Selon Douglas Weinstein, avocat de Deamonte Kendrick, alias Yak Gotti, « Yak Gotti a rejeté la dernière offre de plaidoyer de l’État et a bien l’intention de la soumettre au jury, d’obtenir nos verdicts de non-culpabilité et de rentrer chez lui. »

Deux autres accusés ont accepté des accords de plaidoyer cette semaine.

Mardi, Quamarvious Nichols a accepté de plaider coupable à un chef d’accusation de complot visant à violer la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO).

Nichols a été condamné à 20 ans de prison dont sept ans de détention.

Le lendemain, Rodalius Ryan a accepté un accord de plaidoyer, étant également accusé d’avoir violé la loi RICO.

