Young Thug libéré après avoir plaidé coupable lors du procès YSL

Jeune voyou.

Photo : Arvin Temkar/TNS via ZUMA Press Wire/Shutterstock

Young Thug rentre de prison après avoir plaidé non négocié dans le cadre du procès RICO contre son label YSL. Le rappeur, né Jeffery Williams, a plaidé coupable à diverses accusations en matière d’armes à feu et de drogue, ainsi qu’à un chef d’accusation de participation à des activités de gangs criminels, tout en ne contestant pas une accusation de RICO et de direction de gang. Il a été condamné à cinq ans de prison, commués en peine purgée, assortis de diverses conditions. Ci-dessous, les dernières nouvelles sur son plaidoyer et détermination de la peine.

31 octobre, 17h22 : Young Thug a lancé un plaidoyer non négocié dans le cadre du long procès RICO contre son label YSL. Le rappeur a plaidé coupable à diverses accusations en matière d’armes à feu et de drogue, ainsi qu’à un chef de participation à des activités de gangs criminels. Thug a plaidé nolo prétendere, ou pas de contestation, pour complot en vue de violer la loi RICO et pour une accusation de leadership pour participation criminelle à des activités de gangs criminels. Son plaidoyer non négocié signifie que l’État et ses avocats peuvent recommander des peines distinctes, et la juge Paige Reese Whitaker décidera de la peine. Adriane Love, procureure adjointe en chef du comté de Fulton, en Géorgie, a recommandé une peine de 45 ans, dont 25 en détention et 20 en probation. Les avocats de Thug n’ont pas encore fait leur recommandation en matière de peine.

THUG PLAIDE « PAS DE CONCOURS » AU COMPTE DE RICO ET AU COMPTE DE GANG LEADER LE RESTE IL PLAIDE COUPABLE pic.twitter.com/MVlJIanFhn – THUGGERDAILY (@ThuggerDaily) 31 octobre 2024

Le plaidoyer de Thug fait suite à un moment de drame dans la salle d’audience d’Atlanta. Lorsque le tribunal est revenu tard dans l’après-midi du 31 octobre, la juge Whitaker a déclaré qu’elle avait compris que l’équipe de Thug était dans une « impasse » avec l’État. Elle lui a ensuite demandé s’il souhaitait plaider non négocié. Thug semblait incertain. Whitaker a ensuite demandé une pause pour que Thug puisse consulter ses avocats. Lorsque le tribunal est revenu environ une demi-heure plus tard, Thug était prêt à présenter son plaidoyer non négocié.

Young Thug était jugé aux côtés de cinq coaccusés, dans ce qui est devenu le procès pénal le plus long de l’histoire de la Géorgie. Trois de ces coaccusés – Quamarvious Nichols, Marquavius ​​Huey et Rodalius Ryan – ont conclu des accords de plaidoyer plus tôt cette semaine. Un autre coaccusé, Yak Gotti, a refusé aujourd’hui un nouvel accord de plaidoyer, selon son avocat, Doug Weinstein. « Yak Gotti a rejeté la dernière offre de plaidoyer de l’État et a bien l’intention de la soumettre au jury, d’obtenir nos verdicts de non-culpabilité et de rentrer chez lui », a déclaré Weinstein. a déclaré à WSB-TV d’Atlanta. La dernière co-accusée, Shannon Stilwell, a également refusé un accord de plaidoyer, Droit et criminalité signalé.

31 octobre, 19h : La juge Paige Reese Whitaker a condamné Young Thug à 40 ans de prison, dont cinq ans de prison, commués en peine purgée, permettant au rappeur de quitter la prison pour la première fois depuis plus de deux ans. Le voyou sera en probation pendant 15 ans, avec une peine de 20 ans « retardée » par la suite. La peine reportée sera suspendue s’il ne viole pas les termes de sa probation. Dans le cadre de sa probation, Thug doit quitter la région métropolitaine d’Atlanta et ne peut pas y revenir avant dix ans, sauf mariages familiaux, remises de diplômes et funérailles. Il doit également revenir quatre fois par an pour donner une présentation contre les gangs et la violence aux enfants, qui peut inclure un concert-bénéfice. Il n’est pas autorisé à s’associer avec des membres connus de gangs ou des personnes nommées dans l’acte d’accusation de RICO, à l’exception de son frère et de Gunna, avec qui il est contractuellement obligé de travailler.

La peine de Whitaker reflétait largement celle proposée par les avocats de Thug. Au cours de l’audience de plaidoyer, son avocat, Brian Steel, a vivement critiqué le dossier de l’État, les accusant de mentir et de déformer les preuves – y compris les propres paroles de Thug – pour faire de son client un exemple. « Ce que l’État de Géorgie a présenté à ce jury et à cette salle d’audience au cours de l’année écoulée est plein de contrevérités, et ils le savent », a déclaré Steel. Steel a souligné qu’il s’attendait à ce que le procès se termine, mais Thug voulait donner la priorité au retour chez lui auprès de sa famille et à prendre soin de sa santé. « Il m’a dit qu’il se réveillait tous les jours et que c’était un autre jour en HE-blanc-blanc », a déclaré Steel.

Young Thug s’est également adressé au juge Whitaker. Vêtu d’un pull marron, il s’est excusé en s’engageant à changer de vie après sa demande de libération. « Je suis un gars intelligent, je suis un bon gars et j’ai vraiment bon cœur, vous savez », a-t-il déclaré. « Je me retrouve dans beaucoup de choses parce que j’étais juste gentil ou cool, et je comprends qu’on ne peut pas être comme ça quand on atteint une certaine hauteur, parce que ça pourrait mal finir. » Il a dit à Whitaker qu’elle était « la meilleure chose qui me soit arrivée » pour avoir présidé un procès équitable, et a espéré qu’il n’aurait plus jamais à la revoir, « à moins que ce ne soit dans un bar à l’avenir ou quelque chose du genre ». Thug a également exprimé son intention de changer ce sur quoi il rappe à l’avenir, affirmant qu’il est « plus vieux maintenant » et qu’il a « plus à rapper ».

En prononçant sa peine, Whitaker a rappelé à Thug son influence sur les enfants, lui demandant d’être « davantage la solution et moins le problème ». Elle a également reconnu que l’État « ne semble pas particulièrement inquiet » du fait que Thug soit dangereux s’il était prêt à lui proposer une peine commuée en temps purgé dans le cadre d’un accord de plaidoyer. Steel a déclaré que Thug n’était pas d’accord avec les conditions de l’État, qui l’obligeaient à admettre son rôle de leader dans un gang.