Young Thug impliqué dans un trafic de drogue au tribunal: les procureurs

Le rappeur lauréat d’un Grammy Young Thug et un co-accusé de racket ont mené une transaction de drogue au corps à corps lors d’une audience devant le tribunal, ont déclaré les procureurs dans une requête déposée à Atlanta.

Les procureurs du comté de Fulton ont déclaré que l’échange présumé avait été capturé mercredi sur une vidéo de surveillance de la salle d’audience.

Le rappeur, de son vrai nom Jeffery Lamar Williams, et Kahlieff Adams sont accusés de complot en vue de violer la loi sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs et de participation à des activités criminelles de gangs de rue, entre autres accusations.

Selon la requête demandant des éclaircissements sur le dossier, Adams “s’est levé de sa chaise (…) et a marché sans surveillance” vers Young Thug et lui a donné du Percocet.

La motion indique que Young Thug a tenté de cacher sa main sous la table. Les adjoints du shérif ont pris l’analgésique et ont fouillé Adams, qui a résisté. Il a été emmené à l’hôpital Grady Memorial après “avoir semblé ingérer d’autres objets de contrebande qu’il tenait sur lui, dans le but de dissimuler l’étendue de ses crimes dans la salle d’audience”.

Lors de la perquisition d’Adams, les députés ont trouvé du Percocet, de la marijuana, du tabac et d’autres produits de contrebande, “emballés dans du plastique et des assaisonnements alimentaires pour masquer l’odeur de la marijuana”, indique la motion.

Percocet est le nom de marque d’un médicament qui mélange l’oxycodone, qui est un opioïde, et l’acétaminophène, qui est le nom générique de médicaments tels que le Tylenol.

Keith Adams, l’un des avocats de Young Thug, a déclaré vendredi à CNN : “L’État déforme et embellit délibérément les événements de mercredi”.

Il a dit que Young Thug n’avait ni demandé ni accepté la pilule.

“Comme on peut le voir dans la séquence vidéo de la salle d’audience, M. Williams l’a IMMÉDIATEMENT donnée à l’adjoint de la salle d’audience qui était directement devant lui”, a-t-il écrit dans un message.

Adams a déclaré qu’une enquête avait innocenté Young Thug de tout acte répréhensible et que la partie responsable avait été inculpée. Il a déclaré que les allégations des procureurs étaient “une fabrication flagrante et décevante”.

Teombre Calland, un avocat représentant Kahlieff Adams, a publié une déclaration par SMS à l’affilié de CNN WSB-TV disant: “Au nom de M. Adams, ces allégations ne sont que cela: de simples déclarations faites par l’État dans le but de contrecarrer la longueur du processus de sélection du jury.”

CNN a contacté Brian Steel, un autre avocat de Young Thug, et Calland.

Young Thug a remporté un Grammy Award en 2019 pour son travail avec Childish Gambino et Ludwig Göransson sur la chanson à succès “This is America”.

Le rappeur a été initialement inculpé en mai pour complot en vue de violer la loi RICO et participation à des activités criminelles de gangs de rue.

Un nouvel acte d’accusation déposé le 5 août devant la Cour supérieure du comté de Fulton l’accuse de neuf nouvelles accusations, notamment de participation à des activités criminelles de gangs de rue et de violation de la Georgia Controlled Substances Act.

Il a également été inculpé d’autres chefs d’accusation de possession d’arme à feu lors de la commission d’un crime et de possession d’une mitrailleuse.

La sélection du jury est en cours.