Young Thug frappé avec plus de délits avant le procès YSL RICO

Young Thug a été frappé d’une série de nouvelles accusations avant son prochain procès RICO lié à un événement plus tôt dans l’année.

Comme indiqué précédemment, Young Thug, Gunna et plus de deux douzaines d’associés YSL auraient fait partie du gang de rue Young Slime Life. Tous les membres ont été arrêtés plus tôt cette année dans une affaire RICO présentée par le procureur du district d’Atlanta Fani Willis et doivent être jugés. Depuis leur arrestation, Gunna et Young Thug ont soutenu que YSL est uniquement une maison de disques.

Young Thug frappé avec plus d’accusations de délit avant le procès YSL RICO

Selon WSBTV, le bureau du procureur du comté de Fulton porte de nouvelles accusations contre Young Thug. Les nouvelles accusations découlent d’un incident survenu en mai où Thug a été accusé de conduite imprudente. Apparemment, Young Thug roulait à 120 mph sur l’Interstate 85 et fait maintenant face à des accusations non seulement de conduite imprudente, mais aussi de courses de rue et d’excès de vitesse.

L’avocat de Thugger, Brian Steel, a répondu aux nouvelles accusations et a déclaré que le rappeur était innocent. Il a ensuite partagé une déclaration de Young Thug sur une fusillade tragique qui a eu lieu à l’extérieur du centre commercial en plein air d’Atlantic Station à Atlanta. La fusillade liée à un gang a entraîné la mort de Zyion Charles, 12 ans, et de Cameron Jackson, 15 ans, et Thugger a déclaré qu’il promettait d’utiliser son influence pour empêcher un autre incident comme celui-ci de se produire.

“Les effets de la violence armée sur les individus et les communautés d’Atlanta sont profonds, de nombreuses autres familles devant pleurer leurs proches”, a déclaré Young Thug dans un communiqué. « Nous devons sécuriser notre communauté. Je jure d’utiliser mon influence pour aider à mettre fin à la violence à Atlanta et dans le monde.

Bien sûr, il a été souligné que Thug faisait cette déclaration alors qu’il faisait face aux accusations de gangs les plus intenses jamais vues à Atlanta depuis longtemps. Cela a suscité une forte réponse de M. Steel.

“Ils devraient venir au procès”, a déclaré Steel. « Il n’a commis aucun crime. Et M. Williams fera tout ce qu’il a à faire et a fait beaucoup pour essayer d’avoir la non-violence dans notre communauté. M. Williams n’est à la tête d’aucun gang de rue criminel, il n’est impliqué dans aucun type d’activité criminelle impliquant un type de violence.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a également publié sa propre déclaration.