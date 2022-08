Young Thug fait face à de nouvelles accusations dans l’affaire YSL RICO en cours

Au milieu de l’affaire RICO en cours d’YSL, Young Thug fait face à un certain nombre de nouvelles accusations alors qu’il est en prison en attendant son procès.

Selon des rapports de WSB-TV2 Atlanta, le bureau du procureur du comté de Fulton a déposé un nouvel acte d’accusation contre le rappeur. Selon le bureau, les accusations sont portées contre Thug – de son vrai nom Jeffery Lamar Williams – et quatre autres accusés en lien avec les arrestations effectuées les 17 mars et 9 mai.

Bon nombre de ces nouvelles accusations découlent de preuves que les autorités ont récupérées lors d’une perquisition au domicile de Thug en Géorgie lors de son arrestation en mai.

Ces nouvelles accusations auxquelles Thug fait face comprennent deux accusations liées aux activités criminelles des gangs de rue, trois accusations de violation de la loi géorgienne sur les substances contrôlées, la possession d’une arme à feu lors de la perpétration d’un crime et la possession d’une mitrailleuse.

Deux autres accusés ont également été nommés dans le décompte des mitrailleuses : Martinez Arnold et Deamonte « Yak Gotti » Kendrick. L’avocate de la défense Ashleigh Merchant, qui représente Arnold, a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que son client soit reconnu coupable des accusations liées à RICO et qu’il plaidera non coupable pour les nouvelles.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré que le nouvel acte d’accusation aurait un impact sur les 28 accusés de l’acte d’accusation initial. “YSL est l’acronyme de” Young Slime Life “”, a déclaré Willis, qui a allégué que le label YSL de Thug était en fait une organisation criminelle. “C’est un gang hybride qui opère ici à Atlanta et c’est une filiale du gang des Bloods.”

Et la saga continue…