Young Thug et Gunna peuvent faire une pause alors que la loi RAP est présentée au Congrès pour interdire les paroles comme preuve dans les affaires judiciaires des rappeurs

Un nouveau projet de loi a été présenté à la Chambre des représentants des États-Unis qui empêchera les artistes d’être poursuivis en raison des paroles de leurs chansons – la protection s’étendra aux procédures civiles et pénales.

Young Thug et Gunna sont peut-être en train de prendre une petite pause.

Le Restoring Artistic Protection Act ou RAP Act a été introduit par le membre du Congrès démocrate, Hank Johnson de Géorgie et Jamaal Bowman de New York – deux hommes noirs.

Selon Variety, cette loi aurait un impact sur les règles fédérales de la preuve en ajoutant un élément “qui limiterait l’admissibilité de la preuve de l’expression créative ou artistique d’un artiste contre cet artiste devant un tribunal”.

Les partisans du projet de loi sitent les paroles d’artistes légendaires décrivant des activités criminelles à la première personne. Ils ont dit: “Freddy Mercury n’a pas avoué avoir” juste tué un homme “en mettant” un pistolet contre sa tête “et en appuyant sur la gâchette. Bob Marley n’a pas avoué avoir tiré sur un shérif. Et Johnny Cash n’a pas avoué avoir tiré sur “un homme à Reno, juste pour le voir mourir”.

Les paroles sont comme la poésie – énonçant parfois des vérités évidentes tandis que d’autres fois créant des images et des scénarios fantastiques.

L’année dernière, l’avocate de premier plan, Dian LaPolit, a partagé ses sentiments dans une chronique invitée pour Variety. Elle a exprimé sa détention pour une procédure judiciaire autorisant l’utilisation des paroles comme preuve. Elle a souligné que depuis 2020, il y a eu plus de 500 cas qui ont utilisé des paroles de chansons comme base de culpabilité.

Elle a écrit: “C’est du racisme flagrant”.

Young Thug et son compagnon de label Gunna sont les artistes les plus récents à avoir été inculpés sur la base des paroles de leurs chansons. Plus de 20 de leurs associés ont également été inculpés dans une affaire de loi sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs (RICO) dans ATL.

Ces rappeurs vont apprendre à arrêter de se dénoncer eux-mêmes ou à s’abstenir de créer des paroles sur une vie imaginaire de crime juste pour avoir du poids.

Le rappeur de Chicago, Lil Durkio, semble faire marche arrière pour se protéger d’éventuelles poursuites. Dans ses chansons, il a dit à plusieurs reprises qu’il avait mis de l’argent sur la tête de ses ennemis et “payé des corps”. Dans sa nouvelle chanson avec Cardi B. et Yeezy, il dit : “Je l’ai dit plein de fois, je paye pour les corps, je ne paie pas pour rien”.

Pourquoi tu dois mentir Craig ?

Ou peut-être qu’il ne l’est pas. Peut-être qu’il mentait pour avoir l’air plus gangsta et il se rend compte maintenant que les paroles peuvent mener à une véritable incarcération.

C’est vraiment un peu sauvage – de nombreux rappeurs n’écrivent même pas leurs propres paroles. Alors, un auteur-compositeur peut-il être poursuivi pour les paroles meurtrières qu’il a écrites ?

Neuf des chansons de Young Thug ont été utilisées pour l’inculper. Le président et chef de la direction de 300 Elektra Entertainment, qui est le label de Thug, a écrit: «Aujourd’hui, trop d’artistes, presque toujours des artistes hip-hop, font face à des allégations d’actes répréhensibles qui s’appuient fortement sur leurs paroles comme preuve. Au-delà du mépris de la liberté d’expression protégée par le premier amendement, cette pratique racialement ciblée punissait des communautés déjà marginalisées et leurs histoires de famille, de lutte, d’alluvion et de triomphe.

Il a conclu: «La créativité et l’art noirs sont criminalisés et ce projet de loi contribuera à y mettre fin. Nous devons protéger l’art noir.

Entendre entendre.