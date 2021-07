Young Nucleus Intact, les Suns attendent de voir si Chris Paul revient

PHOENIX : À sa 16e saison, Chris Paul a pris un risque en décidant qu’une jeune équipe non éprouvée des Phoenix Suns valait la peine de se joindre à sa quête de son premier championnat NBA.

À la surprise d’à peu près tout le monde à l’extérieur du vestiaire, cela a presque fonctionné.

Maintenant, la plus grande question immédiate pour les Suns est la suivante : Paul sera-t-il de retour pour réessayer ?

Je ne prends pas ma retraite, si c’est ce que tu demandes, dit Paul. C’est dehors. Alors, retour au travail.

La blessure était fraîche pour les Suns mardi soir après que les Milwaukee Bucks ont remporté leur premier championnat en 50 ans, battant Phoenix 105-98 pour remporter la finale de la NBA en six matchs. Les Suns ont remporté les deux premiers matchs de la série, avant de perdre les quatre suivants. La franchise n’a jamais remporté de titre, perdant en finale en 1976, 1993 et ​​2021.

Mais rétrospectivement, ce fut quand même une saison remarquable pour les Suns, qui étaient l’une des pires équipes de la ligue ces dernières années.

Les Suns ont non seulement participé aux séries éliminatoires pour la première fois en 11 ans, mais ils se sont également rendus jusqu’aux finales de la NBA. Devin Booker, Deandre Ayton et Mikal Bridges sont devenus un formidable noyau autour de Paul, qui, à 36 ans, jouait généralement comme un homme dix ans plus jeune.

Phoenix devrait reprendre la majeure partie de sa rotation la saison prochaine. L’un des rares points d’interrogation est Paul, qui peut se retirer de son contrat 2021-22 et devenir un agent libre. Il ressemblait à un homme qui voulait retourner aux Suns mardi soir. Il a balayé une question sur son avenir, disant que tout le reste s’occuperait de lui-même.

Tout le monde dans ce vestiaire sait que nous en avons assez, mais ce n’était pas assez, a déclaré Paul. Donc, nous devons le comprendre. Je pense que pour moi, je me regarde et je trouve comment je peux m’améliorer, ce que j’aurais pu faire de plus et m’assurer de revenir la saison prochaine prêt à le faire à nouveau.

Mais rien n’est sûr. L’aspect commercial du jeu pourrait interférer pour les Suns, qui ont des décisions d’alignement à long terme à prendre. Ayton et Bridges entrent dans la dernière année de leurs contrats de recrue. Le meneur de jeu suppléant Cameron Payne est un agent libre.

De plus, il y a la réalisation que Paul poussera 37 ans. La liste des meneurs de jeu NBA qui jouent encore à cet âge et encore moins qui jouent bien est très courte. La fenêtre de championnat pour Booker, Ayton et Bridges vient peut-être de s’ouvrir, mais il n’y a pas beaucoup de temps pour Paul.

Les Suns savent qu’ils ont raté une belle occasion.

Je ne le prends pas pour acquis, a déclaré l’entraîneur des Suns, Monty Williams, la voix brisée. C’est dur d’arriver ici et je le voulais tellement, tu sais. C’est difficile à traiter en ce moment. C’est dur. C’est tout.

Avec ou sans Paul, les Suns ont beaucoup grandi cet été. Booker n’aura que 25 ans la saison prochaine et obtiendra plus d’expérience en jouant pour les États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo. Les ponts seront également au nombre de 25. Ayton aura 23 ans dans quelques jours. Il y a beaucoup d’espoir pour l’avenir, même si le présent ne ressemble pas nécessairement à cela.

Je pense que nous avons beaucoup appris juste en y étant, a déclaré Booker. C’était beaucoup de nos premières fois en séries éliminatoires, sans parler des finales. Mais c’était une super expérience pour nous. Je pense que nous avons établi une fondation et une base pour notre équipe, et nous avons tous des choses sur lesquelles travailler et nous le comprenons.

«Alors, allions prendre ce mal et le ramener à l’été et continuer à aller mieux.

