Young Miller prouve qu’il n’est pas une merveille d’un seul coup, mais un acte d’héritage | Nouvelles des gens

Présentation de l’artiste d’enregistrement Louisana, Young Miller. Une ancienne sensation adolescente, y compris son implication avec le groupe Lil Romeo, Rich Boyz, sortant de la Nouvelle-Orléans avec des ressources emblématiques, de grands bars et un passé de succès.

En 2019, l’ancien membre de Rich Boyz est revenu au hip-hop avec un nouveau single de rue astucieux appelé «VIP». Le single de Raphael Rj2 a suscité la popularité de l’ancien soldat No Limit dans le sud. La chanson a ensuite été dirigée par le morceau de l’artiste, intitulé «Clap Clap». Le visuel de la chanson met en vedette Young Miller dans un élément rockstar qu’il connaît le mieux; une journée d’été par excellence dans le sud de la Californie. Sa popularité a conduit Young Miller à prendre la route avec Lil Boosie et la Baddest Chick elle-même, Trina.

Young Miller est le neveu de Master P et le cousin et ancien membre du groupe de Romeo Miller. En tant que Rich Boyz, le groupe avait une chanson à succès dans «You Can’t Shine Like Me». Au cours de la dernière décennie, Young Miller a perfectionné ses compétences, attendant patiemment son retour et a développé une base solide qui mènera à la grandeur en un rien de temps.

En 2017, Young Miller a été présenté dans The Art of Hustle Magazine. Toute la nouvelle musique de Young Miller est une préparation à son prochain album qui devrait sortir en 2021. Après la vue, consultez le catalogue complet de Young Miller, disponible maintenant sur Spotify. «Clap Clap» est diffusé sur toutes les plateformes via World Fusion / DMG.

