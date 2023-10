Texans de Houston 13 Panthères de la Caroline 15 Final

Dans un affrontement très attendu entre deux quarts recrues, c’est Bryce Young qui a eu le dernier mot.

Young a mené les Panthers sur une séquence de 15 jeux et 86 verges qui a duré 6 min 17 s au quatrième quart. Eddy Pineiro a réussi un panier gagnant de 23 verges à la fin du temps imparti, pour donner à la Caroline sa première victoire de la saison.

“Vous aimez les opportunités comme celle-là”, a déclaré Young. “Terminer le jeu selon vos conditions et essayer de sortir et de remporter le jeu. Vous savez, en perdant un, qu’espériez-vous d’autre ?”

Young a été stable et efficace tout l’après-midi, complétant 22 des 31 passes pour 235 verges et une passe de touché de 1 verge à Tommy Tremble au deuxième quart.

Il a également montré des capacités de jeu important, se connectant avec son compatriote recrue Jonathan Mingo pour un jeu de passes de 40 verges tout au long de la saison au troisième quart. Ce jeu a conduit à un panier de Pineiro de 46 verges, qui a donné l’avantage à la Caroline 9-7.

Quelques jeux plus tard, c’était au tour de la défense de prendre le dessus. Donte Jackson a forcé un échappé qui a été récupéré par Xavier Woods, donnant aux Panthers une chance de marquer.

Pineiro a de nouveau divisé les bâtons peu de temps après, cette fois à 37 mètres pour porter le score à 12-7.

Les Texans ont pu marcher sur le terrain pour un touché lors du trajet qui a suivi. CJ Stroud a marqué sur un QB furtivement au 4e et au but, couronnant un jeu de 12 et 75 verges pour Houston.

Ils en ont tenté deux et n’ont pas réussi, ne leur laissant qu’une avance de 13-12 et ouvrant la voie à l’héroïsme de Bryce Young en fin de match.

Les Panthers ont commencé le dernier entraînement sur leur propre ligne de 9 verges avec 6 :17 au chronomètre de jeu.

Une passe de 12 verges à Chuba Hubbard a lancé l’entraînement, mais un sac près du milieu de terrain a menacé de mettre fin aux espoirs de la Caroline.

Alors que le match était en jeu, Young a trouvé sa cible préférée, Adam Thielen, sur un 4e et un 2 clés pour maintenir l’entraînement en vie. Thielen a terminé le match avec 8 attrapés pour 72 verges, son cinquième match consécutif avec plus de 70 verges sur réception.

“C’est ce genre de jeu qui transforme un bon quart-arrière en un excellent quart-arrière”, a déclaré Thielen. “Il a la capacité de faire ça et ce sont ces choses qui nous aident à gagner des matchs.”

Après la 4e conversion, les Panthers se sont appuyés sur Hubbard pour les amener 26 verges supplémentaires à portée de panier.

Une série de pénalités contre les Texans les a rapprochés encore plus, puisque Pineiro n’avait plus qu’un tir de puce pour décrocher la victoire.

Avec leur première victoire de la saison, les Panthers ont désormais une fiche de 1-6.

Ils joueront à nouveau à domicile la semaine prochaine, alors qu’ils accueilleront l’ancienne équipe de l’entraîneur-chef Frank Reich, les Colts d’Indianapolis.

“Nous allons certainement en profiter et le célébrer, mais ce n’est que le début”, a déclaré Reich. “Il n’y a pas de retour en arrière. Nous savons que chaque semaine dans cette ligue est une bataille, mais tout ce que nous avons à faire est de prouver que nous sommes la meilleure équipe sur le terrain ce jour-là.”

Résumé des scores

2e 13:13 – Andrew Beck 1 mètre Rush. Ka’imi Fairbairn a créé XP. 7-0 Texans.

2e 1:35 – Tommy Tremble Pass de Bryce Young pour 1 Yd. Eddy Pineiro a manqué XP. 7-6 Texans.

3e 10:46 – Eddy Pineiro a réalisé un panier de 46 mètres. 9-7 Panthères.

3e 7:58 – Eddy Pineiro a réalisé un panier de 37 mètres. 12-7 Panthères.

3e 0:35 – CJ Stroud 1 mètre Rush. La tentative de conversion en deux points échoue. 13-12 Texans.

4e 0:00 – Eddy Pineiro a réalisé un panier de 23 mètres. 15-13 Panthères.