Young An Seyoung continue d’impressionner avec le triomphe de l’Open d’Inde

An Seyoung a subi une série de défaites contre la double championne du monde Akane Yamaguchi avec une victoire par derrière dans la finale du simple féminin, devenant ainsi la première Coréenne à remporter l’Open d’Inde ici dimanche.

La joueuse de 20 ans, qui s’était battue lors d’un affrontement similaire au sommet de trois matchs à l’Open de Malaisie la semaine dernière, a déployé son répertoire de tirs offensifs et défensifs lors d’une victoire 15-21 21-16 21-12 sur le numéro un mondial japonais.

« Je savais que le match serait une autre longue bataille. J’avais donc décidé d’être prête”, a-t-elle déclaré avec l’aide d’un interprète après sa bataille de 72 minutes, qui l’a aidée à réduire son compte face à face contre les Japonais à 6-10.

La numéro 4 mondiale de Gwangju, le nom le plus en vue du simple féminin ces dernières années, a battu toutes les grandes joueuses du badminton mondial.

Samedi, An Seyoung a ajouté la double médaillée de bronze des championnats du monde He Bingjiao, de Chine, à sa longue liste de gros scalps lors de sa cinquième tentative en route vers sa deuxième finale consécutive du circuit mondial de la saison.

An Seyoung n’a pas pris un bon départ après être entré en finale après quatre défaites consécutives. De 6 à 6, Yamaguchi avait pris les devants pour clôturer confortablement le match d’ouverture.

À l’intervalle du deuxième match, le Coréen était à nouveau à la traîne de deux points après avoir fait gonfler les lignes après avoir été à égalité à 8-8. Revigoré par l’entraîneur Sung Ji Hyun, An Seyoung a commencé à accélérer le rythme et a essayé de jouer des retours plus inclinés.

En utilisant des gouttes et des tranches de terrain croisées, elle a commencé à contrôler les échanges alors que Yamaguchi se trompait avec les lignes. An Seyoung a fait courir son adversaire d’un coin à l’autre en utilisant des tranches inversées et des gouttes. Les Japonais ont également raté les lignes et ont tâtonné dans les filets pour permettre aux Coréens de mener le match vers le décideur.

Le troisième match a été une bataille physique alors que le duo s’est engagé dans des rallyes énergivores. Après un échange de 51 coups, An Seyoung s’est allongé sur le terrain après avoir mal jugé le volant.

Yamaguchi a remporté deux longs échanges mais An Seyoung a produit quelques tirs aigus pour récupérer de 3-6 à 7-7 avant de passer à 11-8.

Yamaguchi est venu près de 11-13 mais n’a pas pu combler l’écart avec le Coréen qui a saisi huit balles de match et l’a scellé lorsque les Japonais ont frappé le filet.

« Je me battais avec ma force. J’ai couru vite lors du match d’ouverture mais je faisais des erreurs, alors j’ai travaillé dessus et j’ai été meilleur lors des deuxième et troisième matchs”, a déclaré An Seyoung.

« Je ne pense pas qu’elle ait fait beaucoup d’erreurs. Nous sommes tous les deux assez rapides sur le court et nous avons très bien joué. En fait, je ne sais pas comment j’ai réussi à gagner ça.” Cela a été une ascension fulgurante pour An Seyoung, qui a été incluse dans l’équipe nationale à l’âge de 15 ans en 2017. Pourtant, une première collégienne, elle est devenu membre de l’équipe mixte médaillée de bronze aux championnats du monde juniors et a ensuite aidé la Corée à remporter la médaille de bronze lors de la Coupe Uber 2018.

Sa course meurtrière a cependant commencé un an plus tard lorsqu’elle a remporté cinq titres sur six finales, battant notamment la médaillée d’or londonienne Li Xuerui, Carolina Marin et sa compatriote Sung Ji-Hyun, qui est devenue son entraîneur quelques années plus tard. .

Avec 11 titres sur le circuit mondial et une médaille de bronze aux championnats du monde, le joueur de 20 ans est devenu le plus grand espoir de la Corée aux Jeux olympiques.

Victoire de Liang-Wang en double messieurs, deux abandons pour raison de santé

Monde non. 11 Liang Wei Keng et Wang Chang sont devenus champions du double masculin après avoir battu les troisièmes têtes de série malaisiennes Aaron Chia et Soh Wooi Yik 14-21 21-19 21-18 en finale pour leur deuxième titre sur le circuit mondial après le triomphe à l’Open du Japon l’année dernière.

Les deux autres matchs de double n’ont pas eu lieu après deux forfaits, tous deux mettant en vedette des paires chinoises, en raison de problèmes de santé.

Wang Yi Lyu, qui devait jouer la finale du double mixte avec Huang Dong Ping et Chen Qing Chen, qui devait disputer la finale du double féminin avec Jia Yi Fan, s’est déclarée malade à cause de la diarrhée et s’est retirée de leurs matchs respectifs.

Les Japonaises Yuta Watanabe et Arisa Higashino ont remporté le titre du double mixte, tandis que Nami Matsuyama et Chiharu Shida, également du Japon, ont remporté le titre du double féminin.

