Le leader de You Me At Six, Josh Franceschi, a déclaré à Sky News que « tout est en jeu » sur la question des voyages sans visa pour les musiciens en Europe – et a appelé le gouvernement à « nous prouver que nous avons tous tort et montrer qu’ils se soucient ».

L’auteur-compositeur-interprète s’est exprimé sur la question alors que le septième album studio du groupe de rock britannique, SUCKAPUNCH, occupait la première place dans les charts britanniques.

85% des ventes de la première semaine étaient des copies physiques du disque, le deuxième du groupe en tête des charts britanniques, et plus de la moitié ont été achetés dans des magasins de disques indépendants – quelque chose d’un coup de pouce pour l’industrie tout en COVID-19[feminine les restrictions de verrouillage sont toujours en place.

Image:

Comme tous les groupes, You Me At Six n’a pas pu tourner. Pic: AP, 2015



Comme tous les autres musiciens du moment, You Me At Six ne peut pas tourner en raison de la pandémie. Mais ces dernières semaines, la question des spectacles en Europe suite Brexit a également fait la une des journaux, après son apparition, l’accord du gouvernement n’incluait pas les voyages sans visa pour les artistes interprètes.

« Tout est en jeu » si le problème n’est pas résolu, a déclaré Franceschi.

« Les tournées sont en quelque sorte la pierre angulaire de l’industrie de la musique. Il en a toujours été ainsi, en particulier pour des groupes comme nous.

« Je veux dire, nous vivons en ce moment, nous avons l’album numéro un du pays. Et pour nous, l’idée de ne pas pouvoir partir en tournée en Europe continentale et [that] ne pas être une option accessible et viable n’est pas une option avec laquelle nous savons que nous sommes à l’aise de vivre.

« J’espère donc que le gouvernement pourra nous prouver que nous avons tous tort et nous montrer qu’ils se soucient réellement de ce que des gens comme moi et nos pairs ont fait de leur vie, c’est-à-dire être des artistes et faire le tour du monde. »

Depuis qu’ils ont quitté l’Union européenne, les artistes britanniques qui souhaitent faire une tournée sur le continent doivent désormais demander des permis séparés pour travailler dans plusieurs des 27 États membres.

Ils devront également payer des carnets (permis) coûteux pour traverser les frontières avec leur équipement et leurs camions transportant un kit, ou ils pourraient voir leurs trajets plafonnés.

Image:

Liam Gallagher fait partie des stars qui ont signé une lettre demandant que le problème du visa soit résolu



En début de semaine, plus de 100 artistes, des chanteurs pop aux compositeurs classiques, signé une lettre appelant le gouvernement pour résoudre le « trou béant où devrait être la libre circulation promise pour les musiciens ».

Des stars dont Ed Sheeran, Liam Gallagher, Brian May et Sting étaient parmi les signataires.

Il en était de même pour la star de The Who et Brexiteer Roger Daltrey – qui s’est demandé ce que la sortie de l’UE avait « à voir avec le secteur du rock » lors d’une interview de Sky News avec la journaliste d’art et de divertissement Bethany Minelle en 2019.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





Mars 2019: Roger Daltrey pas impressionné par la question du Brexit



Après sa décision de signer la lettre, Daltrey est accusé d’hypocrisie sur les réseaux sociaux, il a nié avoir changé d’avis sur l’UE.

« Je n’ai pas changé d’avis sur l’UE », a-t-il déclaré dans un communiqué. «Je suis heureux d’être libre de Bruxelles, pas d’Europe.

«Je pense que notre gouvernement aurait dû faire de l’assouplissement des restrictions pour les musiciens et les acteurs une priorité plus élevée.

«Chaque tournée, chaque acteur et chaque musicien doit être traité comme tout autre« bien »au point d’entrée dans l’UE avec un seul jeu de documents.

« La Suisse a des frontières avec cinq pays de l’UE et le commerce est sans friction électronique. Pourquoi pas nous? »