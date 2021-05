«  You are f * cking p * ssy  »: le grand boxeur Canelo riposte à la foule de Billy Joe Saunders dans des points d’éclair d’hôtel sur la taille de l’anneau (VIDEO)

Le provocateur Saunders a menacé de rentrer chez lui hier après que son père, Tom, ait affirmé que les parties n’avaient pas réussi à parvenir à un accord sur la taille de l’anneau, que l’Anglais veut être aussi petit que possible.

Saunders senior a suggéré que les pourparlers avaient échoué au-delà de toute réparation malgré que son fils ait accepté d’accepter un anneau de 2 pieds plus petit que la taille maximale de 24 pieds, ajoutant que Canelo, qui aurait probablement moins besoin de l’espace quand il attaquera un homme connu pour avoir fabriqué lui-même difficile à frapper à travers son mouvement, veut qu’il couvre 20 pieds.

En entrant dans un hôtel avant le combat au Texas samedi, le roi Canelo, livre pour livre, a été rencontré par un comité de lobbying moins que charmant. par un membre de l’équipe Saunders, debout de son siège dans un short coloré.

Voici @bjsaunders_ raillerie de camp @Canelo sur son chemin vers la salle de gym. Ils insistent sur un anneau de 22 pieds de large. #CaneloSaunders#demandespic.twitter.com/NM02E7vSl4 – Grand (@LargeBarstool) 4 mai 2021

Alors que le Mexicain se dirigeait vers un ascenseur avec un grand nombre de personnes, il se retourna et répondit brièvement: « Vous êtes f * cking p * ssy. »

Tout comme les commentaires de Tom Saunders étaient similaires à une dispute menée par le père de Tyson Fury sur le ring avant que le Britannique ne batte Wladimir Klitschko en 2015, les hostilités dans les hôtels semblent également être une tentative effrontée de faire monter la tension du type de poids lourd de Saunders. ami et compagnon stable a souvent aimé.

@bjsaunders_ l’équipe a essayé de lui parler, ils ont seulement posé des questions sur la taille de la bague, car ils n’obtiennent pas de réponses sur la taille de la bague de nulle part ailleurs, l’équipe de Canelos était irrespectueuse, une bague de 22 pieds pour un combat mondial Uni avec 70000 fans est la norme, une bague de 16 pieds est pour les amateurs – John Sanderson (@ JSanderson67) 4 mai 2021

Dans une autre altercation dans les coulisses capturée à la caméra, on pouvait voir la foule des Saunders narguer bruyamment Canelo alors qu’il passait, criant le nom de leur combattant et promettant qu’il conserverait ses titres malgré son affrontement avec l’un des puncheurs les plus redoutés au monde. Sol américain.

Canelo s’est retourné et a offert un pouce vers le bas à distance, à quel point le même homme qui lui avait offert des conseils sur la taille de ses organes génitaux lui a dit: «Écoute-moi, Canelo.

« Nous vous respectons, vous êtes le champion – il n’y a pas besoin d’être comme ça, allez. Nous voulons juste l’équité, c’est tout. Je lui pose juste une question. »

À ce stade, Canelo avait disparu au coin de la rue, l’équipe de sécurité préposée empêchant le protagoniste d’aller plus loin.

La réponse en ligne aux volées verbales non édifiantes a été mitigée, faisant peu pour étayer les affirmations de Tom Saunders selon lesquelles les fans devraient demander des remboursements sur les billets de combat et les abonnements à la carte à la lumière de la probabilité que la ferraille soit annulée.

« Je n’ai jamais vu Canelo réagir comme ça, se retourner et se moquer – surtout quand ce n’est même pas son adversaire, juste son équipe, » a déclaré un spectateur YouTube.

« Je suis d’accord que les jeux d’esprit ne fonctionnent normalement pas avec Canelo, mais je pense que tout cela pourrait avoir un petit effet – vous l’avez vu avec Fury [against Klitschko] à Düsseldorf. «

Un autre a admis: « En tant que Britannique, cela me fait grincer des dents. Cela va juste donner à Saunders une raclée comme il n’en a jamais reçu auparavant.

« Il arrivera à un point où il quittera probablement après six tours pour ne pas être en mesure de mettre en œuvre ses compétences et ce qu’il doit faire contre Canelo. Je peux voir Canelo l’assommer au neuvième ou au dixième tour. »

Un Saunders apparemment satisfait a partagé sur Instagram des images des fracas aux côtés de citations de Canelo insistant sur le fait que le problème de la bague a été résolu.