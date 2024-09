Yoshi’s Island est officiellement un jeu Yoshi, pas un jeu Mario

Le Nintendo Museum se prépare à ouvrir ses portes à Kyoto, au Japon, et il semble être une incroyable collection d’éphémères Nintendo. Mais c’est aussipeut-être par inadvertance, un moyen de régler des différends séculaires sur Internet, et il a déjà fourni une réponse définitive à la question : Yoshi’s Island (alias Super Mario World 2) est-il un jeu Yoshi ou un jeu Mario ?

Selon les impressions de Dan Ryckert lors d’une avant-première spéciale du musée, une salle d’exposition dispose d’un espace dédié à des franchises spécifiques, divisé en catégories individuelles. L’exposition de la franchise Mario était de loin la plus grande, englobant non seulement les aventures solo du plombier, mais également les diverses retombées telles que les courses de kart et les jeux de sport. Mais il a également remarqué que Yoshi’s Island n’est pas réellement dans l’affichage de Mario, mais est plutôt inclus dans un affichage distinct de la franchise Yoshi.

Alors voilà. Selon la catégorisation officielle de Nintendo, dans un espace dédié à la culture minutieuse de sa propre histoire, Yoshi’s Island n’est pas un jeu Mario. Si vous disposiez de 20 $ sur ce pari très improbable, il est maintenant temps de les récupérer.

Certes, Ryckert s’est également engagé à déranger sans cesse ses contacts Nintendo jusqu’à ce que cette soi-disant erreur soit corrigée, et nous ne sous-estimerions pas sa capacité à ennuyer quiconque pour qu’il se conforme. Il est donc très possible que Nintendo recatégorise, ou inclue simplement Yoshi’s Island dans les deux franchises, si l’espace le permet.

Yoshi’s Island met en vedette Yoshi (ou une série de Yoshi) alors qu’ils transportent un bébé Mario à travers des îles colorées. Il est disponible dans la bibliothèque Super NES sur le service Nintendo Switch Online, vous pouvez donc y jouer pour juger par vous-même à quelle franchise il s’intègre le mieux.

Pour en savoir plus sur le Nintendo Museum, assurez-vous de lire nos impressions détaillées du Nintendo Museum et de consulter une galerie des expositions du Nintendo Museum.