Yoshihito Nishioka continue sa course impressionnante pour organiser la confrontation de Nick Kyrgios

Le Japonais Yoshihito Nishioka, classé 96e au monde, a battu la tête de série Andrey Rublev 6-3 6-4 samedi, poursuivant son spectacle exceptionnel au Citi Open de Washington, DC, et organisant une confrontation contre l’Australien Nick Kyrgios. Le gaucher de 26 ans est venu dans la capitale américaine après avoir remporté cinq matchs sur sept sur le circuit Challenger le mois dernier, mais n’avait pas remporté de match de niveau tour depuis le Miami Masters en mars.

Dimanche, Nishioka jouera pour le plus gros titre de sa carrière lors de l’événement ATP 500 contre le champion 2019 Kyrgios, qui a battu le Suédois Mikael Ymer 7-6 (4) 6-3 dans l’autre demi-finale. ; Je suis venu ici plusieurs fois. Mais pour demain, tout le monde aime aussi Nick », a déclaré Nishioka. Il a ajouté qu’il espérait que la foule l’encouragerait toujours et qu’il prévoyait simplement de profiter de la journée.

Nishioka, qui a atteint un sommet en carrière de 48e en 2020, a éliminé le finaliste d’Atlanta Jenson Brooksby au premier tour, puis a battu trois têtes de série – Alex De Minaur, Karen Khachanov et Dan Evans – avant d’étourdir Rublev, huitième classé. Il lui a fallu trois heures et 35 minutes vendredi pour vaincre le Britannique Evans.



“Aujourd’hui, je me sentais très fatigué avant le début du match, et je sentais que je (ne pouvais pas) faire la même chose que contre Evans et Khachanov”, a déclaré Nishioka. “J’ai essayé d’être un peu agressif, car je savais qu’Andrey allait jouer de manière agressive envers moi.” gravir les échelons du classement jusqu’à la 37e place s’il soulève le trophée.

L’Australien au gros service a remporté le dernier de ses six titres ATP lors du même événement à Washington en 2019. “Nous avons joué plusieurs fois, mais il m’a battu à chaque fois depuis (nous avions) 16 ans. C’est vraiment difficile de jouer contre lui », a déclaré Nishioka.

