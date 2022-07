Yosemite Wildfire Plan appelle à couper des arbres pour protéger le parc

L’un de ses principaux arguments est qu’une forêt fortement éclaircie est plus vulnérable au feu, et non moins, car l’ombre rafraîchissante de la canopée est réduite, tout comme le brise-vent. D’autres experts disent que même si l’abattage d’arbres peut en théorie créer des conditions plus sèches et plus venteuses, les forêts de l’Ouest sont déjà très sèches pendant une grande partie de la saison des incendies. Ils disent aussi que même si la vitesse du vent augmente, c’est rarement suffisant pour surmonter les avantages d’avoir réduit la quantité de végétation qui peut brûler.

Le Dr Hanson convient qu’à moins de 100 pieds des maisons, il est essentiel d’éclaircir sélectivement les semis et les jeunes arbres, et même d’enlever les membres inférieurs des arbres matures, pour créer un «espace défendable». Mais il soutient qu’au lieu d’abattre de grands arbres, les aménagistes forestiers devraient permettre à davantage de feux de terres sauvages de progresser naturellement.

“Les processus naturels sont censés être la principale approche”, a déclaré le Dr Hanson. “Pas des scies à chaîne, des bulldozers et des coupes à blanc.”

Un certain nombre de groupes environnementaux, cependant, rétorquent qu’ils soutiennent l’éclaircissage prudent des forêts, notamment Save the Redwoods League, un groupe qui plaide pour la préservation des forêts de séquoias géants et de séquoias géants, et Nature Conservancy, une organisation environnementale à but non lucratif.

Daniel Swain, climatologue à l’Université de Californie à Los Angeles et à Nature Conservancy, a déclaré qu’il était “épuisant” d’avoir à affronter la vague d’arguments et de litiges du Dr Hanson. Il a ajouté: “C’est une perte de temps.” D’autres experts ont publié des critiques de la méthodologie du Dr Hanson.