Yorkville Y115 accueille la nouvelle année scolaire avec la maternelle à temps plein – Shaw Local

YORKVILLE – Il faisait pluvieux et morne à l’extérieur alors que la nouvelle année scolaire commençait au Yorkville School District Y115, mais il faisait beau et joyeux à l’intérieur lorsque les enseignants accueillaient leurs nouveaux élèves.

Cela était particulièrement vrai à Circle Center Grade School, où le premier jour de classe le 25 août a marqué un nouveau départ à la fois pour les élèves de la maternelle et pour le district scolaire dans son ensemble.

Yorkville a inauguré son horaire de maternelle à temps plein pour l’année scolaire 2022-2023, offrant aux jeunes une journée entière d’apprentissage, de socialisation et de jeu, remplaçant un horaire d’une demi-journée qui reste une option si les parents le souhaitent.

“Cela a mis du temps à venir”, a déclaré Cody Pynenberg, enseignant à la maternelle du Circle Center. “Une journée complète est préférable pour les étudiants.”

Pynenberg, qui entame sa huitième année en tant qu’enseignante de maternelle, a accueilli ses nouveaux élèves dans le gymnase de l’école avant de conduire le groupe dans leur classe.

Là, les élèves ont trouvé un espace rempli de livres, de jouets et d’autres matériels d’apprentissage soigneusement organisés et exposés dans des bacs colorés. Les murs étaient couverts d’images, de panneaux, de slogans et de messages.

“Vous voulez cette sensation accueillante, confortable et confortable”, a déclaré Pynenberg.

Pynenberg a tout de suite écouté le niveau de vocabulaire de ses élèves et a observé pour déterminer combien de temps ils pouvaient rester assis.

“Je recherche leur niveau de confort”, a déclaré Pynenberg. « Savent-ils comment demander de l’aide ? Comment interagissent-ils avec leurs pairs ? »

Il y a essentiellement trois règles dans la classe de Pynenberg.

“S’amuser. Fais attention. Soyez gentils », a dit Pynenberg à ses étudiants.

Toutes les autres règles découlent de ces trois règles et Pynenberg a immédiatement entrepris d’établir les normes de comportement qu’elle attend de ses élèves.

Pynenberg semble avoir une réserve inépuisable de patience.

Chaque fois qu’un élève ne levait pas la main avant de parler, Pynenberg rappelait doucement au garçon ou à la fille la règle.

“Lève ta main. Je vais faire appel à vous, c’est promis », a déclaré l’enseignante à ses élèves. “Si vous criez, couvrez-moi les oreilles et je ne peux pas vous entendre.”

Après le serment d’allégeance, la classe s’est immédiatement mise au travail. Et cela signifiait qu’il était temps de jouer.

Les élèves de maternelle Nora Crosby, à gauche, et Cherish Daniels jouaient ensemble le premier jour de cours à la Circle Center Grade School de Yorkville le 25 août 2022. (Marc Foster)

Les élèves ont sélectionné des bacs remplis de jouets conçus pour défier leur imagination.

Avant longtemps, une vidéo avec une “chanson de nettoyage” jouait et il était temps de passer à des activités plus académiques.

Les élèves ont écrit leurs noms au crayon et ont ensuite utilisé des crayons pour colorier des images d’un bâtiment scolaire et d’un autobus scolaire.

D’autres activités devaient suivre, dont un temps d’exercice, une pause collation et une heure du conte.

“J’essaie de planifier des tranches de temps de 10 à 15 minutes”, a déclaré Pynenberg.

La clé pour Pynenberg le premier jour était d’apaiser les craintes que ses élèves pourraient avoir et de leur faire comprendre que l’école est un endroit amusant.

Elle a lu à ses élèves un livre d’histoires intitulé “The Kissing Hand” sur un raton laveur qui est d’abord nerveux à l’idée d’aller à l’école mais qui apprend bientôt que l’amour de sa mère va avec lui.

Pynenberg crée des rituels même pour les tâches les plus élémentaires.

Un par un, l’enseignante a appelé ses élèves vers un support de patères, indiquant le bon endroit pour que chacun accroche le sac à dos omniprésent.

Elle a utilisé la même procédure pour prendre une photo de chaque élève tenant une pancarte indiquant “Mon premier jour de maternelle” pour l’envoyer à la maison aux fiers parents.

Une grande partie des activités du matin ont été conçues pour orienter les enfants de la maternelle vers leur nouvel environnement.

Cela comprenait une visite à la cafétéria, où la directrice de l’école, Shannon Hamm, a montré aux élèves comment ils allaient prendre leur déjeuner.

Plus tard, Pynenberg a conduit les élèves à une visite du bâtiment de l’école.

Fidèle à son nom, les couloirs du Circle Center sont disposés en deux gigantesques cercles. L’enseignante a montré à ses nouveaux élèves où trouver la réception, la bibliothèque et d’autres installations.

Bien qu’il s’agisse d’un objectif de longue date, la décision du district scolaire de mettre en place un horaire de maternelle à temps plein a été prise assez rapidement.

Le programme d’une journée complète a été approuvé par le conseil scolaire de Yorkville le 25 avril, après que le district a créé un comité exploratoire pour enquêter sur la proposition un peu plus d’un mois plus tôt.

Les inscriptions prévues à la maternelle étaient d’environ 450 élèves dans tout le district, qui a embauché 10 enseignants supplémentaires.

Au Circle Center, une école K-3 située au 901 Mill St., du côté sud-est de la ville, il y a cinq sections de maternelle.

Pynenberg aura 20 élèves dans sa classe.

Pour donner aux enseignants et aux élèves de maternelle une meilleure occasion de se familiariser, la moitié de chaque classe de maternelle a assisté le premier jour, l’autre moitié devant suivre le lendemain. À partir du 30 août, tous les élèves de la maternelle de chaque section de classe participeront ensemble.

Connie Dunn entame sa deuxième année en tant qu’enseignante de maternelle à Yorkville et attend avec impatience l’horaire d’une journée complète.

“Cela me donnera plus de temps pour enseigner réellement”, a déclaré Dunn. “Je veux vraiment connaître mes élèves pour pouvoir répondre à leurs besoins.”

Le personnel enseignant de la maternelle du Circle Center comprend également Nikki Fleming, Karen Maldonado et Elyssa Sanchez.

L’horaire de la maternelle à temps plein signifie que les élèves auront une éducation physique tous les jours, au lieu d’une seule fois tous les quatre jours selon le modèle de la demi-journée.

« Cela va nous aider à mieux connaître les enfants », a déclaré l’instructeur d’éducation physique Doug DeWitt.

L’horaire d’une journée complète permet également des récréations ainsi que des cours d’art et de musique.

Au total, la journée d’école maternelle a été allongée de trois heures à sept heures dans le cadre du programme d’une demi-journée et comprend 110 minutes d’enseignement supplémentaires.