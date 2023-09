Yorkville Storywalk organisera une soirée de lecture le 20 septembre – Shaw Local

YORKVILLE – Le Yorkville Storywalk fait désormais partie du paysage communautaire et favorise la lecture, l’exercice et l’engagement social.

Située au Yorkville Junior Women’s Club Park, dans le quartier de Heartland Circle, la promenade contée a attiré une grande foule d’enfants et de leurs parents lors de l’ouverture officielle il y a un an.

La promenade contée accueillera son deuxième événement familial annuel gratuit de 16 h 30 à 18 h 30 le 20 septembre au parc, 1267 Taus Circle.

Le concept derrière une promenade de contes est d’afficher un livre illustré pour enfants, page par page, monté sur des poteaux le long d’un sentier du parc.

Le Yorkville Storywalk est composé de 24 stations, espacées tout au long du sentier qui entoure le parc circulaire.

La Yorkville Educational Foundation s’est associée au service des parcs et des loisirs de la ville de Yorkville, au district scolaire 115 de Yorkville, à la bibliothèque publique de Yorkville et à l’organisation 100+ Women Who Care pour créer la promenade contée.

L’événement du 20 septembre proposera de la musique, des tirages au sort et des friandises glacées à vendre, mais l’attraction principale sera le livre.

La sélection sera un livre de l’auteur et illustrateur pour enfants populaire Cale Atkinson. Les résidents peuvent voter pour leur livre Atkinson préféré en utilisant le code QR disponible sur le site Web du District 115.

La promenade présente un livre différent tous les deux mois. Les pages du livre sont montées sur des panneaux soutenus par des poteaux en acier cimentés dans le sol.

Les story-boards sont à environ 3 pieds du sol, ce qui les place à la hauteur des yeux des jeunes lecteurs.

Pour lire le livre, les visiteurs parcourent environ un tiers de mile autour de l’ensemble du parc, qui comprend également une aire de jeux, une piste de luge et de nombreux espaces ouverts.

Le projet de narration a coûté environ 6 500 $, avec une subvention de 5 000 $ de plus de 100 Women Who Care couvrant la part du lion.