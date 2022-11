Yorkville se prépare pour les quarts de finale à Batavia “C’est l’occasion de montrer ce que nous pouvons faire” – Shaw Local

Kyle Gettemy n’aurait probablement jamais imaginé qu’il reviendrait à Batavia cet automne.

Plus tôt cette saison, Yorkville a programmé un match JV à Batavia. Gettemy, le secondeur principal de Yorkville, a fait le déplacement.

Maintenant, Gettemy et les Foxes retournent à Batavia. Cette fois, pour le plus grand jeu du programme depuis une génération.

“Je ne pense pas que nous y pensions à l’époque que nous serions de retour ici pour un match universitaire”, a déclaré Gettemy. « Je suis excité pour samedi. Ils sont une attaque lourde, nous sommes une défense contre la course. Ce sera un autre match physique comme l’était Moline. Ils ont de grands joueurs. C’est l’occasion de montrer ce que nous pouvons faire face à de grands joueurs et à un gros programme.

Yorkville (10-1), qui se dirige vers Batavia (8-3) pour un match à 13 heures samedi, est en quart de finale pour la première fois depuis 1999.

Les Foxes sont ici grâce à leur victoire de 34-31 en quatre prolongations contre Moline vendredi dernier. Gettemy a mené un arrêt sur le quatrième but depuis la ligne de 1 mètre pour préserver la victoire. Le jeune frère Josh Gettemy, un junior, a couru pour 113 verges et trois touchés après avoir commencé le porteur de ballon Gio Zeman a quitté le match avec une blessure à l’épaule et a capté une passe de touché.

Batavia, de même, a dû survivre à un doozy d’un match de deuxième tour pour arriver ici. Les Bulldogs ont battu Hersey 19-13 en double prolongation sur la course de 1 mètre de la recrue du Wisconsin Tyler Jansey, après que Hersey ait raté deux buts sur le terrain pendant les périodes de prolongation.

Batavia, cependant, n’est pas étranger aux séries éliminatoires profondes, se bâtissant la réputation d’être l’un des meilleurs programmes de la banlieue ouest. Les Bulldogs ont disputé six quarts de finale depuis l’arrivée de Dennis Piron en tant qu’entraîneur-chef en 2011, avec des titres d’État en 2013 et 2017.

“Il y a des choses constantes qu’ils font et que nous essayons de suivre et d’imiter”, a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. “Excellent entraînement, beaucoup d’enfants jouent au football – ils doivent être proches de la gamme des 90 joueurs. Et l’autre chose qui ressort, c’est à quel point ils sont physiques. Ils ont une excellente défense, qui n’est pas différente des anciennes équipes de Batavia, mais je pense qu’ils sont encore plus physiques que par le passé.

Football, séries éliminatoires de classe 7A, Libertyville à Yorkville Le quart-arrière de Libertyville Luka Nikolich (13) m lance une passe sous la pression du défenseur de Yorkville Blake Kersting (4) lors d’un match de football éliminatoire de classe 7A au Yorkville High School le vendredi 28 octobre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Yorkville, bien sûr, est très bien avec le football physique.

Un front sept féroce et l’une des meilleures lignes défensives du moment sont dirigés par la recrue de l’État du Colorado Andrew Laurich, l’engagement du Wyoming Jake Davies et Blake Kersting a affiché cinq blanchissages. Il a blanchi Moline en seconde période vendredi dernier, permettant à Yorkville de marquer un touché tardif pour forcer les prolongations.

Ils ont attiré l’attention de Piron, dont le programme a joué pour la dernière fois à Yorkville en 2009, une victoire de 14-12 des Foxes, en tant que membres de la Western Sun Conference.

“Ils sont beaucoup plus gros que n’importe quelle équipe Western Sun que j’ai jamais vue”, a déclaré Piron. “Défensivement, ils vous demandent de faire une erreur et d’en tirer profit, aussi solide défensivement que nous l’avons vu. C’est un groupe impressionnant d’enfants. Heureusement, beaucoup d’équipes contre lesquelles nous jouons mettent l’accent sur leurs quatre perdus.

Les Foxes, malheureusement, pourraient devoir passer leur plus gros test de la saison en désavantage numérique. Le statut de Zeman, qui s’est précipité pour 973 verges et six touchés cette saison et est une grande partie de l’offensive des Foxes, est incertain.

“Nous ne savons pas avec certitude”, a déclaré McGuire. “Environ 50/50.”

La disponibilité du secondeur / arrière Ben Alvarez, également blessé vendredi dernier, est également en suspens.

“Même affaire. Cela pourrait être sans les deux », a déclaré McGuire. “C’est quelque chose dont nous devons être conscients. Ils ont été une grande partie de ce que nous faisons.

Si Zeman ne peut pas y aller, Yorkville devra s’appuyer sur Josh Gettemy, qui a lui-même amassé 628 verges et six touchés cette saison.

“Merci à Josh – il a profité des opportunités qu’il a eues”, a déclaré McGuire.

Gerke Drew (11 ans) de Batavia sourit après avoir marqué un touché contre Genève lors d’un match de football au lycée de Batavia le vendredi 7 octobre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

Alors que Yorkville fait face à des bosses et des ecchymoses importantes, Batavia semble être à son meilleur au bon moment.

Notamment, le receveur large senior / arrière défensif Drew Gerke s’est cassé un doigt au cours de l’été, puis a joué la première moitié de la saison dans un plâtre avec un poignet cassé. Il a attrapé trois touchés dans un match portant ce casting.

Il est en bonne santé maintenant, a 15 attrapés pour 408 verges et, lors de la victoire de samedi dernier, il a obtenu un retour de coup d’envoi égal de 85 verges pour un touché en seconde période.

“C’est un joueur exceptionnel, extrêmement athlétique”, a déclaré Piron. “J’ai enfin l’impression que nous sommes en bonne santé, le meilleur que nous ayons été.”

Le senior Ryan Whitwell s’est précipité pour 1 191 verges et 19 touchés pour Batavia et Jansey s’est précipité pour 444 verges et sept touchés. Jansey mène également la défense de Batavia avec 109 plaqués, 15 plaqués pour perte et quatre sacs.

Batavia, après un début de saison 1-2, n’a perdu qu’une seule fois depuis – en double prolongation la semaine 9 contre St. Charles North, un autre quart de finaliste de classe 7A.

Aussi bons que soient le programme et le pedigree de Batavia, les Foxes de McGuire ne sont pas sur le point de reculer devant le défi qui les attend.

“Ils sont un excellent programme dans la région”, a déclaré McGuire. “Sans manquer de respect à Batavia mais à notre calendrier, nous avons eu l’occasion de jouer contre de très bonnes équipes. C’est bon pour nos enfants. C’est une belle opportunité, mais à ce stade du jeu, tout le monde est formidable.

Suivant: Le vainqueur accède à la demi-finale contre le vainqueur entre le n°11 Lac de Zurich (10-1) et le n°3 Pékin (11-0).

Choix du Friday Night Drive : Batavia