Yorkville School District Y115 prévoit une augmentation des inscriptions de plus de 700 en moins de 10 ans ; yeux deuxième collège – Shaw Local

YORKVILLE — Les inscriptions d’élèves dans le Yorkville School District Y115 devraient augmenter de plus de 700 élèves en moins de 10 ans.

Au début du trimestre universitaire 2031-32, le nombre total d’inscriptions devrait atteindre 7 455, augmentant régulièrement chaque année par rapport aux 6 732 actuels.

Ces chiffres amènent le surintendant Tim Shimp à examiner longuement comment le district scolaire utilise ses bâtiments de classe et à élaborer des plans conceptuels pour la construction d’un deuxième collège.

“Nous n’en sommes pas encore là, mais c’est quelque chose dont nous allons devoir parler”, a déclaré Shimp.

Le surintendant a décrit certaines possibilités le mois dernier devant une foule de déjeuners de la Chambre de commerce de Yorkville.

“Nos installations vont se resserrer”, a déclaré Shimp à propos des augmentations prévues des inscriptions.

Actuellement, les élèves de sixième année du district suivent des cours dans les bâtiments des écoles élémentaires et primaires.

Shimp envisage un plan dans lequel les écoles élémentaires et primaires du district deviendraient des bâtiments K-5, tandis que les élèves de sixième année fréquenteraient l’un des deux collèges, avec les élèves de septième et huitième année.

Un deuxième collège, avec un effectif d’environ 675, serait construit quelque part du côté nord de la ville et absorberait les classes de sixième année des écoles de Bristol Bay, Grande Reserve et Autumn Creek.

Pendant ce temps, les élèves de sixième année de l’école intermédiaire de Yorkville et une partie de ceux d’Autumn Creek fréquenteraient l’école intermédiaire de Yorkville existante du côté sud de la ville.

L’école intermédiaire, maintenant un centre de la 4e à la 6e année, deviendrait une école K-5 comme les autres.

Yorkville Middle School dessert actuellement tous les élèves de septième et de huitième année du district, avec un effectif d’environ 1 080 élèves. Le nombre d’élèves de l’école, comme le nouveau collège, serait d’environ 675 selon le scénario envisagé par le surintendant.

La Yorkville Academy, maintenant un centre pour les étudiants de première année du secondaire, deviendrait le campus est de la Yorkville High School en tant que bâtiment de la 9e à la 12e année.

De l’autre côté de Game Farm Road, le bâtiment de l’école secondaire Yorkville deviendrait le campus ouest, desservant également les élèves de la 9e à la 12e année.

Le campus ouest aurait une capacité de 1 400 étudiants, tandis que le campus est accueillerait jusqu’à 400 étudiants.

Le surintendant Tim Shimp, à gauche, du district scolaire Y115 de Yorkville, et le directeur du marketing et de la narration du district, Brent Edwards, ont comparu au déjeuner de la Chambre de commerce de Yorkville le 9 août 2022. (Marc Foster)

Shimp veut éloigner le district du modèle de salle de classe traditionnel et vers des environnements d’apprentissage plus collaboratifs et innovants avec des plans d’étage ouverts.

“Nous devons aller de l’avant pour donner aux enfants un choix et une certaine flexibilité”, a déclaré Shimp. “Le temps des étudiants assis en rangées devrait être révolu”, a-t-il déclaré.