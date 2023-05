Yorkville School District Y115 embauchera un surintendant par intérim tout en cherchant un remplaçant – Shaw Local

YORKVILLE – Le district scolaire 115 de Yorkville fonctionnera avec un surintendant par intérim à la barre pour l’année scolaire à venir et avec un administrateur supérieur permanent en place pour le début des cours à l’automne 2024.

Avec la démission inattendue du surintendant Tim Shimp, qui est entrée en vigueur le 1er mai, la Commission scolaire de Yorkville ne perd pas de temps pour entamer le processus de recherche d’un remplaçant.

Les membres du conseil d’administration ont approuvé le 5 mai un contrat de 24 500 $ avec Hazzard, Young, Attea and Associates, basé à Schaumburg, pour mener la recherche.

Le plan est que le conseil scolaire embauche le surintendant par intérim d’ici le 1er juillet et que le poste soit pourvu de façon permanente avant le début de l’année scolaire 2024-25.

L’objectif est de maintenir la stabilité et la continuité de la direction du district scolaire, a déclaré la présidente du conseil, Lynn Burks, qui quittera le conseil avec trois autres membres lors de la réunion du 8 mai.

« Le nouveau conseil sera en charge du processus de recherche », a déclaré Burks. « Nous voulions nous assurer que le processus était en place. Il s’agit de trouver le meilleur leader pour le district.

Shimp, qui a servi 16 ans dans le district et les 10 derniers en tant que surintendant, a démissionné pour occuper un emploi dans le secteur privé. Il a déclaré que son nouveau poste était lié à l’éducation, mais a refusé de donner plus de détails.

Lorsque Shimp a démissionné, le conseil a nommé trois administrateurs supérieurs pour servir de co-surintendants intérimaires au moins jusqu’à ce que le nouveau conseil scolaire soit élu.

Ils comprennent le surintendant associé des ressources humaines Nick Baughman, le surintendant adjoint de l’apprentissage et de l’instruction de la 7e à la 12e année Ericka Burns et le surintendant adjoint de l’apprentissage et de l’instruction préscolaire-6 Kathy Melton.

Tom Kozlowicz, Ashley Rea Fichtel et Jenny Morgan quittent le conseil scolaire, qui, comme Burks, n’ont pas cherché à se faire réélire.

Nouveau au conseil d’administration, Leslie Smogor, qui a été nommée pour remplir les deux années restantes du mandat non expiré du vétéran du conseil d’administration de 28 ans, Robert Brenart, qui a fait sa propre annonce surprise de démission lors de la même réunion du 24 avril que Shimp. Brenart a dit qu’il voulait voyager plus.

Les gagnants des élections Darren Crawford, Michael Houston, Jason Demas et Michael Knoll rejoindront le conseil d’administration le 8 mai.

Les membres titulaires du conseil comprennent Shawn Schumacher et Jason Senffner.