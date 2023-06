Yorkville School District 115 embauchera deux entraîneurs sportifs – Shaw Local

YORKVILLE – Le district scolaire 115 va de l’avant avec son intention d’embaucher deux entraîneurs sportifs professionnels.

Le conseil scolaire de Yorkville a approuvé la proposition lors d’une réunion du comité le 12 juin.

Les entraîneurs fourniront des programmes de force et de conditionnement, effectueront des tests physiques et offriront des services de prévention des blessures et de soins aux étudiants athlètes de la Yorkville High School et de la Yorkville Academy.

Actuellement, le district scolaire passe un contrat avec une entreprise privée pour fournir les services de formation.

Cependant, lors d’une réunion du conseil scolaire le 22 mai, le directeur du YHS David Travis et le directeur associé des sports, des activités et des installations Luke Engelhardt ont recommandé le changement.

Alors que le contrat prévoit deux formateurs, les pressions du marché ont fait qu’un seul formateur est fourni par le contractant.

Travis et Engelhardt ont déclaré au conseil d’administration qu’ils craignaient que le district ne perde l’autre formateur à tout moment en raison d’une disposition du contrat prévoyant de mettre fin à l’arrangement avec un préavis de seulement 30 jours.

Engelhardt a expliqué que l’entreprise sous-traitante prévoyait d’augmenter le coût qu’elle facture au district pour chaque formateur de 35 000 $ actuellement à 60 000 $.

Travis et Engelhardt ont déclaré que le district pourrait embaucher deux formateurs pour à peu près le même montant qu’il devrait payer à l’entrepreneur privé dans le cadre de l’augmentation prévue.

Les membres du conseil scolaire devraient donner leur approbation finale à la proposition lors de leur réunion du 26 juin.

Il y a environ 850 étudiants-athlètes au lycée principal et à l’académie de première année, dont beaucoup jouent dans plus d’une des 24 équipes sportives.

Le lycée dispose d’une salle de médecine sportive et d’entraînement bien équipée, où les entraîneurs peuvent effectuer des procédures allant de la mesure de la graisse corporelle d’un lutteur au test d’un joueur de football pour une commotion cérébrale.