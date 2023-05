Yorkville rend hommage aux morts à la guerre du pays et montre sa gratitude le Memorial Day – Shaw Local

YORKVILLE – Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le Town Square Park de Yorkville pour les services du Memorial Day qui ont honoré les morts à la guerre de la nation tout en encourageant les vivants à tirer le meilleur parti des libertés payées sur le champ de bataille.

Le programme annuel du Yorkville American Legion Post 489 comprenait des gardes d’honneur, un salut au fusil, de la musique patriotique du groupe Yorkville Middle School et des discours inspirants.

Norm Meier de Yorkville, un vétéran de la première division de l’armée américaine, le célèbre « Big Red One », regardait de l’immense foule.

Meier a servi de 1967 à 1969, y compris une période de service au Vietnam, où il a reçu le Purple Heart.

« J’ai été touché par des éclats d’obus lors d’un échange de tirs », a déclaré Meier. « J’ai eu de la chance. J’ai perdu beaucoup de copains. C’est pourquoi c’est un jour spécial pour moi.

Le programme de la Légion cherchait à en faire une journée spéciale et significative pour le public, avec des conférenciers vedettes qui ont apporté un message cohérent de gratitude et de souvenir.

Le maire John Purcell a rendu hommage aux anciens combattants comme « le véritable fondement de notre pays, nous donnant une vie de choix et de liberté ».

Emily Weber du Your Performing Arts Center (YPAC) à Yorkville s’est concentrée sur l’espoir.

« En période d’adversité, l’espoir émerge », a déclaré Weber. « L’espoir allume la flamme de l’esprit humain. »

Les anciens combattants « incarnent l’espoir en action », a déclaré Weber. « Acceptons leur message d’espoir… nous leur devons une dette qui ne pourra jamais être remboursée.

L’officier de service Jorge Arciniega de la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Kendall a décrit ses difficultés après son retour à la vie civile et a expliqué à la foule comment le VACKC lui avait fourni les ressources dont il avait besoin.

Arciniega a servi dans le US Marine Corps de 2002 à 2014 et a été déployé trois fois en Irak et deux fois en Afghanistan. Après avoir quitté l’armée, Arciniega s’est inscrit à l’école.

« J’étais plus âgé que mes pairs et je recommençais la vie », a déclaré Arciniega. « J’avais très peu de contacts avec les autres étudiants… et cela m’a simplement frustré. Cela m’a rendu triste, amer et en colère que personne ne me comprenne, du moins le pensais-je.

Arciniega a dit à la foule qu’il se sentait vide et déprimé. « J’avais perdu mon identité », a-t-il déclaré.

Au début, Arciniega a nié les symptômes du trouble de stress post-traumatique que les membres de sa famille avaient remarqués.

« Ce n’est que le jour où j’ai trouvé la Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Kendall que j’ai appris que je n’étais pas aussi différent que je le pensais », a déclaré Arciniega. « Il y a des milliers d’anciens combattants dans notre pays qui partagent une histoire similaire. »

Le VACKC a aidé Arciniega à obtenir les soins médicaux et mentaux dont il avait besoin et l’a guidé tout au long du processus de soumission des demandes d’invalidité auprès de l’Administration des anciens combattants. Plus récemment, il a pu acheter une maison grâce à un prêt VA.

« Aujourd’hui, je suis fier de dire que je suis le directeur créatif du VACKC, le coordinateur des transports, le coordinateur de la sensibilisation et un agent d’assistance certifié aux anciens combattants du comté », a déclaré Arciniega.

« Nous servons de défenseurs en veillant à ce que les besoins des anciens combattants soient satisfaits et à ce que leurs droits soient protégés », a déclaré Arciniega.

Les scouts de Yorkville affichent une phalange de drapeaux américains pour les cérémonies du Memorial Day le 29 mai 2023 à Town Square Park. (Marc Foster)

Poste de la Légion 489 Cmdr. Anthony Cella a encouragé la foule à honorer les héros américains en « essayant de faire du pays où ils sont morts un meilleur endroit ».

Cella a également souligné les défis auxquels sont confrontés les anciens combattants de retour et la tragédie quotidienne des suicides d’anciens combattants.

« Nous devons trouver des moyens d’aider nos anciens combattants avant de devoir les commémorer », a déclaré Cella.

Le surintendant des loisirs de la ville de Yorkville, Shay Remus, qui a été maître de cérémonie, a lu les noms de 61 soldats, marins, aviateurs et marines du comté de Kendall qui ont fait le sacrifice ultime.

Alors que Remus lisait leurs noms, les Boy Scouts Paul Emmert et Eric Montano de la Troop 40 sonnèrent une cloche en hommage.

L’un des instructeurs de l’orchestre du collège, Cassandra Gallagher, a déclaré que la participation des étudiants en musique à l’événement était bien plus importante qu’un concert ordinaire.

« C’est significatif », a déclaré Gallagher. « Je leur dis ‘Ce n’est pas à propos de vous. Vous honorez quelqu’un d’autre ».