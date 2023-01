Yorkville prévoit la vente d’obligations pour financer le nouveau garage des travaux publics – Shaw Local

YORKVILLE – La ville de Yorkville prévoit d’émettre des obligations d’obligation générale pour financer le coût de l’acquisition du terrain et de la construction d’une nouvelle installation des travaux publics de Yorkville.

À la fin de l’année dernière, la ville a finalisé l’achat pour 1,35 million de dollars d’un site de 12 acres à l’extrémité ouest du boulevard Boombah dans un parc d’affaires juste à l’ouest de North Bridge Street (route 47) du côté nord de la ville.

La construction de l’installation est maintenant estimée entre 23 et 30 millions de dollars, selon la taille et la conception du nouveau bâtiment, qui accueillera le service des travaux publics et le service des parcs et loisirs de la ville et leurs flottes de véhicules.

Le 24 janvier, le conseil municipal de Yorkville a approuvé une résolution déclarant son intention d’émettre des obligations pour le projet.

Le directeur financier de Yorkville, Rob Frederickson, a déclaré que l’adoption de la résolution permettra à la ville d’utiliser le produit de la vente d’obligations pour rembourser le Building and Grounds Fund de la ville pour le prix d’achat du terrain de 1,35 million de dollars.

De plus, la résolution permet à la ville d’émettre les obligations à tout moment jusqu’en juillet 2024, a déclaré Frederickson.

“Telle qu’elle est actuellement rédigée, la résolution de remboursement indique un montant principal proposé de 32 millions de dollars, qui comprend environ 30,1 millions de dollars pour la construction”, a déclaré Frederickson.

Cependant, le montant de l’émission obligataire pourrait être moindre en fonction des décisions du conseil sur la taille du projet.

Les échevins envisagent maintenant deux conceptions proposées pour l’installation. La principale différence entre les deux propositions est la taille de l’espace de garage du véhicule et le coût.

L’architecte Chris Hansen de Kluber Architects and Engineers, basé à Aurora, recommande aux échevins de choisir entre les deux et d’être prêts à solliciter des offres de construction l’été prochain en prévision du démarrage de la construction en 2024.

Les travaux sur le projet prendraient 14 à 18 mois, a-t-il déclaré.

La première proposition, surnommée le plan “combiné”, serait un bâtiment de 87 540 pieds carrés et aurait un coût de construction total compris entre 28 et 30 millions de dollars.

La deuxième proposition « mixte » serait un bâtiment de 70 325 pieds carrés avec un coût de construction total compris entre 23 et 25 millions de dollars.

Les deux plans accueilleraient les 100 véhicules et équipements des services des travaux publics et des parcs et comprendraient des bureaux administratifs, des salles de réunion, un vestiaire et des vestiaires, une zone d’entretien des véhicules et un espace de stockage.

Un dôme de sel et une station de ravitaillement seraient également construits sur la propriété.

Le plan combiné plus vaste permettrait une augmentation de 20 % des deux flottes, tenant compte de la croissance prévue de la ville au cours des 20 à 30 prochaines années, contrairement au plan mixte.

Selon les deux plans, les véhicules entreraient dans le garage à une extrémité et sortiraient à l’autre.

Le plan combiné comprend une grande zone pour l’équipement du service des parcs permettant aux longues remorques avec équipement de tonte de gazon de rester accrochées aux camions qui les tirent, pour une opération plus efficace.

Selon le plan mixte, la forme linéaire du garage obligerait les équipes des parcs et des loisirs à déconnecter les remorques lors du stationnement dans le bâtiment.

La ville pourrait d’abord construire le plan mixte, puis, dans peut-être 10 ans, construire un ajout au garage, mais l’augmentation prévue des prix rendrait le projet total plus coûteux à long terme.

Actuellement, les véhicules du service des rues et de l’eau de la ville fonctionnent à partir de bâtiments surpeuplés et usés au 610 Tower Lane, un emplacement identifié par le château d’eau qui domine le centre de la ville.

Pendant ce temps, les véhicules du service des parcs sont basés dans un garage au 185 Wolf St. dans un parc industriel juste à l’est de la route 47 et au sud de la caserne de pompiers n ° 1 de Bristol-Kendall.