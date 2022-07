Yorkville prévoit d’offrir la location de kayaks en libre-service au parc Fox River du centre-ville – Shaw Local

YORKVILLE – Le cours d’eau Marge Cline de Yorkville dans la rivière Fox est considéré comme une destination de choix pour les kayakistes.

Le parcours d’eau vive de 1 100 pieds le long de la rive sud de la rivière au cœur du centre-ville attire les amateurs de sports nautiques de partout, avec des canaux adaptés aux novices comme aux pagayeurs plus expérimentés.

Le service des parcs et des loisirs de Yorkville prévoit de capitaliser sur cette attraction populaire en proposant la location de kayaks en libre-service à partir d’un emplacement situé dans le parc Riverfront, près du cours d’eau.

Le surintendant des parcs et des loisirs, Tim Evans, a déclaré au conseil du parc de Yorkville le 19 juillet que le programme de location de kayaks rendrait le cours d’eau plus accessible au public.

Les kayaks seraient stockés et disponibles à partir de supports métalliques auxquels les gens peuvent accéder avec une simple carte de crédit ou de débit, comme dans le cas des programmes de location de vélos.

Les «casiers intelligents» alimentés à l’énergie solaire seraient sécurisés avec des serrures contrôlées par application, a déclaré Evans, expliquant que le personnel du parc a enquêté sur la possibilité de louer des kayaks avec la société Rent.Fun.

Pour louer et accéder à l’équipement, les utilisateurs téléchargent simplement l’application Rent.Fun, saisissent leurs informations de paiement, signent une renonciation numérique, puis déverrouillent et louent le kayak en scannant le code QR sur le casier intelligent, a déclaré Evans.

L’application comprend des tutoriels sur la sécurité aquatique et des conseils de kayak pour les débutants, a déclaré Evans.

Après l’aventure en kayak, l’utilisateur remet l’équipement dans le même casier et la location se termine automatiquement avec la carte de crédit ou de débit de la personne débitée pour la durée de la location par tranches d’une heure.

La plupart des locations de Rent.Fun facturent 20 $ de l’heure, a déclaré Evans.

Les membres du conseil d’administration du parc ont réagi avec enthousiasme à l’idée. Ils n’ont pris aucun vote formel, mais ont donné à Evans le feu vert qu’il cherchait à poursuivre le projet.

Gene Wilberg, membre du conseil d’administration, qui a été un partisan de plus de pistes cyclables à Yorkville, a déclaré qu’il croyait que le programme de location de kayaks attirerait plus de visiteurs au parc Riverfront et au cours d’eau.

Wilberg a noté qu’il existe différents types de kayaks et s’est porté volontaire pour travailler avec le personnel des parcs et des loisirs sur le projet.

Evans a déclaré qu’en vertu du contrat proposé avec Rent.Fun, le vendeur effectuerait l’entretien continu de l’installation et de l’équipement, y compris les kayaks, les gilets de sauvetage, les pagaies et les casiers.

La ville paierait des frais d’activation uniques de 3 750 $ et recevrait 50 % de tous les revenus de location.

Rent.Fun fournirait 1 million de dollars en couverture de responsabilité civile générale dans le cadre de l’accord de licence de 5 ans.