Yorkville prêt pour une grande poussée en séries éliminatoires, cherche à répéter au SPC ce week-end – Shaw Local

Alors que l’équipe de lutte de Yorkville de Jake Oster se prépare à commencer les séries éliminatoires ce week-end, il voit un groupe prêt pour de grandes choses.

Les Foxes sont certainement préparés.

De par sa conception, Yorkville a renforcé son calendrier cette saison. Les Foxes ont participé aux tournois Dvorak et Flavin en décembre, ainsi qu’au Cheesehead Invitational au Wisconsin et à l’Illini Classic ce mois-ci. Yorkville a cinq défaites en double compétition contre des équipes classées n ° 1, n ° 2, n ° 5, n ° 6 et n ° 7.

«Il y avait une raison pour faire le calendrier tel qu’il est. Ce n’était pas seulement la chance du tirage au sort que cela se soit passé comme ça », a déclaré Oster. “Ce que nous avons cette année et les deux prochaines années, nous voulions voir nos enfants affronter l’adversité contre la meilleure compétition de l’État.”

Les Foxes se dirigent vers la rencontre de la conférence Southwest Prairie de ce week-end en tant que favoris sur leur tapis à domicile avec élan.

Yorkville a pris la deuxième place derrière St. Charles East à l’Illini Classic le week-end dernier. Yorkville a vu 10 de ses 13 lutteurs terminer parmi les huit premiers et remporter une médaille, et les Foxes ont obtenu une fiche de 7-3 dans la ronde des médailles. Les Foxes avaient des titres individuels de Jack Ferguson (132), Luke Zook (170), Hunter Janeczko (195) et Ben Alvarez (220), tandis que Ryder Janeczko a pris la deuxième place à 145.

“C’était bon à voir”, a déclaré Oster. «Nous avons eu un petit plongeon dans le Flavin et le Cheesehead, certains gars ont un peu sous-performé mais nous nous remettons en forme avec l’Illini Classic la semaine dernière. C’est bien d’avoir ces durs à l’écart. Ils sont préparés pour quatre semaines consécutives de compétition de qualité.

La formation des Foxes semble complète avec le retour récent de Hunter Janeczko et Dominick Coronado. Yorkville a remporté le titre de conférence de la saison régulière et cherche maintenant à répéter en tant que champion du tournoi. Oster s’attend à ce que Dominic Recchia ait un tirage au sort difficile à 132 livres, Jack Ferguson à 138 aura un enfant Minooka qui est un champion de conférence de retour, Coronado à 145 aura un lutteur Minooka qui est un qualificatif d’État de retour, Janeczko à 195 aura du mal concurrence de Plainfield South et au 220, Ben Alvarez de Yorkville pourrait affronter Leo Tovar de Plainfield North pour la quatrième fois.

“Dans l’ensemble, du point de vue de l’équipe, nous devrions être OK”, a déclaré Oster. « Individuellement, tout le monde en aura un bon cette année qui est dans sa fourchette. Nous sommes assez confiants dans notre équipe. Nous voulons lutter aussi bien que possible, nous le faisons, nous devrions à nouveau gagner la conférence.

Pour l’avenir, Yorkville est également un favori important dans la région de classe 3A à Moline le 4 février, ce qui, avec un titre par équipe, placerait les Foxes dans une double section et potentiellement un match revanche avec Edwardsville. Yorkville a battu Edwardsville 35-30 en duel cette saison.

“J’espère que cela nous prépare pour un quart de finale à l’état”, a déclaré Oster. “En tant qu’équipe, notre objectif est de revenir là où nous étions l’année dernière, d’aller plus loin, de déclarer et de ramener un trophée à la maison. Nous avons de bonnes chances de le faire si nous livrons une bonne compétition. »

Sandwich, Plano pour la rencontre I-8

Sandwich et Plano, quant à eux, seront en action ce week-end lors de la rencontre de la Conférence Interstate 8 à Sycamore.

Sandwich a remporté le championnat de conférence l’an dernier, mais a gradué 10 seniors de cette équipe. Cette équipe est beaucoup plus jeune, avec 5 à 7 étudiants de première année qui complètent la formation de double rencontre des Indiens. La seule double victoire de Sandwich en conférence est survenue contre Plano. L’entraîneur de Sandwich Derek Jones projette Rochelle comme la favorite de la rencontre ce week-end.

“Nous allons lutter contre une poignée d’enfants au niveau universitaire”, a déclaré Jones. « Nous nous concentrons davantage sur les régionales.

Jones a déclaré que Kaden Kern à 126 livres a une épaule cognée et sera retenu pour les régionales qui auront lieu le 4 février à Plano. Ashlyn Strenz, finaliste de la conférence l’année dernière, a un record de défaites, mais Jones est ravie de voir comment elle s’en sortira car elle participera à la série des filles de l’État cette année.

À 138 ans, Miles Corder de Sandwich était champion de conférence l’année dernière, et Jones s’attend à ce qu’il fasse bien, tout comme Sy Smith à 145 ans, Nolan Bobee à 152 ans et Bryce Decker à 170 ans.