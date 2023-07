Yorkville prélèvera une taxe de 1 % sur les repas et les boissons à compter du 1er janvier 2024 – Shaw Local

YORKVILLE – La ville de Yorkville percevra une nouvelle taxe de restauration de 1 % sur les plats préparés et les boissons à compter du 1er janvier 2024.

Après des mois de réflexion, le conseil municipal de Yorkville a approuvé la taxe sur un vote de 7 contre 1 lors de sa réunion du 27 juin.

La taxe est conçue pour générer des revenus pour le financement de l’énorme projet d’eau du lac Michigan de 120 millions de dollars. La taxe sur les « lieux de restauration » comprend les boissons de taverne et les repas livrés et devrait rapporter 700 000 $ par an à la ville.

Les échevins étaient confrontés au choix de promulguer la nouvelle taxe ou de soumettre les ménages de Yorkville à une augmentation du tarif de l’eau pour la deuxième année consécutive.

Après avoir discuté de la question lors de réunions précédentes, le conseil a voté sans tambour ni trompette. Le seul non était de l’échevin du troisième quartier Chris Funkhouser.

Les échevins du premier arrondissement Daniel Transier et Ken Koch, les échevins du 2e arrondissement Craig Soling et Joe Plocher, l’échevin du 3e arrondissement Matt Marek et les échevins du 4e arrondissement Seaver Tarulis et Rusty Corneils ont voté oui.

La ville est sur le point d’émettre 11 millions de dollars d’obligations pour financer les travaux d’infrastructure et de planification de cette année liés au projet d’acheminement de l’eau du lac Michigan vers la ville.

Avec l’augmentation de la population et l’épuisement de l’aquifère, Yorkville s’est associée à Oswego et Montgomery pour construire un pipeline relié au système de la DuPage Water Commission qui fournit l’eau du lac.

Les contribuables de l’eau ont obtenu un répit cette année, mais les augmentations futures des tarifs sont certaines, ont déclaré les responsables de la ville.

L’alternative à la taxe sur les restaurants était une augmentation des tarifs d’eau d’environ 15% à 18%, ce qui produirait environ les mêmes 700 000 $ de revenus par an et coûterait au ménage typique de Yorkville 5 à 10 $ supplémentaires par mois.

L’année dernière, la ville a augmenté son tarif d’eau de base pour les 350 premiers pieds cubes d’eau consommés de 17 $ à 24 $. Un tarif « volumétrique » pour chaque 100 pieds cubes d’eau sur les 350 premiers a été augmenté de 4,30 $ à 4,80 $.

Le ménage résidentiel typique utilise environ 1 200 pieds cubes d’eau par cycle de facturation de 60 jours, pour un coût total d’environ 64,80 $. Un pied cube d’eau correspond à environ 7,5 gallons.