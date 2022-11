Yorkville place Moline au quatrième rang et remporte le thriller 4OT pour atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 1999 – Shaw Local

YORKVILLE – Kyle Gettemy était assis au bord de la zone des buts, épuisé. Des yeux noirs coulaient de son visage alors que ses coéquipiers et ses étudiants se penchaient pour le féliciter.

C’étaient les seuls visiteurs qu’il autorisait dans ce domaine.

Gettemy et Jake Davies ont mené une poussée de Yorkville qui a poussé Riley Fuller de Moline au quatrième et au but à la ligne de 1 mètre pour mettre fin à la quatrième prolongation.

La conclusion décisive a donné aux Foxes une victoire spectaculaire de 34-31 sur Moline en quatre prolongations dans un match de deuxième tour de classe 7A. Et il envoie Yorkville, au deuxième tour pour la quatrième fois consécutive, à son premier quart de finale depuis 1999.

« Vous devez réfléchir à ce que ce jeu signifie. Le jeu signifiait tout. Vous comblez votre vide aussi fort que vous le pouvez et vous faites des jeux. Vous avez une chose aujourd’hui, ne les laissez pas entrer dans la zone des buts », a déclaré Gettemy, un secondeur senior. « J’ai dû frapper quelqu’un. Comble mon vide. Faites mon travail et frappez quelqu’un.

Moline (9-2) a regardé à la porte de son tout premier quart de finale lorsque Fuller a poignardé la ligne pour deux points jusqu’à la ligne de 1 mètre.

Yorkville (10-1) a demandé un temps mort, puis a repoussé le quart-arrière de Moline, Grant Sibley, sans gain au troisième essai.

Et puis les Foxes l’ont encore fait.

“Nous en voulions juste plus”, a déclaré le joueur de ligne défensive de Yorkville Andrew Laurich, une recrue de l’État du Colorado. «Nous avons réalisé que cela pourrait être notre dernière opportunité s’ils entraient dans cette zone des buts. Il a fallu que nous nous réunissions tous pour nous arrêter.

Grant Sibley (5) de Moline est au sol après une défaite de fin de saison contre Yorkville en quadruple prolongation lors d’un match éliminatoire de deuxième ronde 7A à Yorkville High School le vendredi 4 novembre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

Aucun regret de la part de l’entraîneur de Moline, Mike Morrissey, d’avoir remis le ballon entre les mains de Fuller, un joueur universitaire de quatre ans. Il avait couru plus de 1 600 verges cette saison derrière quatre joueurs de ligne de départ de trois ans.

« Nous nous sommes appuyés sur nos gars toute l’année à l’avant. Un mètre est un mètre », a déclaré Morrissey. « Il est difficile de le deviner maintenant. Si vous me donniez à nouveau l’occasion, je la saisirais à nouveau.

Le dernier arrêt des Foxes a fait du botteur senior Hudson Fiene un héros.

Fiene a poussé une tentative de placement de 36 verges à gauche pour terminer la première mi-temps. Mais Fiene est revenu pour faire un long point supplémentaire de 35 verges dans la deuxième prolongation après une pénalité pour conduite antisportive. Puis Fiene a foré un panier de 21 verges pour forcer la quatrième prolongation.

Là, il a divisé les montants sur un panier de 29 verges pour une avance de 34-31, préparant le terrain pour la conclusion dramatique.

« Dans le vent, il a été très fiable pour nous », a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. «Il a raté un panier plus tôt, mais il a été éteint après cela. C’est difficile à faire.

“Il s’est racheté”, a ajouté Laurich.

Andrew Laurich de Yorkville (à gauche) soulève Josh Gettemy (3) dans les airs après une ville tactile contre Moline lors d’un match éliminatoire de deuxième tour 7A à Yorkville High School le vendredi 4 novembre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

La course de TD de 2 verges de Josh Gettemy avec 8:21 à faire au quatrième quart l’a égalé 14-14, forçant finalement les prolongations. Là, le porteur de ballon junior a marqué deux fois, sur une course de TD de 1 mètre lors de la première prolongation et de 4 mètres dans la seconde.

Gettemy, qui a fait une spectaculaire saisie à une main pour un TD de 8 verges au premier quart, a couru pour 95 de ses 111 verges en seconde période et les prolongations après que Gio Zeman (15 courses, 73 verges) ait quitté le match avec un blessure à l’épaule à la fin du deuxième quart-temps.

« J’avais juste besoin de trouver un rythme. Une fois que j’ai trouvé un rythme, j’étais prêt à partir », a déclaré Gettemy. “Ma ligne O a bien bloqué, les arrières ont bien bloqué.”

Et Gettemy a couru dur, pas de surprise pour le grand frère Kyle.

“J’espère que Gio va bien, mais j’avais confiance en mon frère”, a déclaré Kyle Gettemy. “Il court comme un adulte.”

Hudson Fiene (1) de Yorkville lance un panier en prolongation contre Moline lors d’un match éliminatoire de deuxième ronde 7A à Yorkville High School le vendredi 4 novembre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

Moline a mené pendant près de la moitié du match, après un revirement au milieu du deuxième quart-temps.

Adrian Cooper de Moline a limogé Yorkville QB Michael Dopart et a forcé un échappé, et Hyson Bei-Buie l’a rendu 48 verges au Yorkville 21. Deux jeux plus tard, Fuller a pris un TD de 19 verges autour de l’extrémité gauche pour une avance de 14-7 Moline avec 5 :49 à gauche au deuxième quart.

Et là, le score est resté, pendant près de deux quarts-temps.

La défense de Yorkville l’a maintenu ainsi. Moline a eu autant de bottés de dégagement, cinq, que de premiers essais en seconde période.

Enfin, dans une position de bascule sur le terrain, les Foxes ont fait dégager Moline de sa zone des buts, préparant l’offensive de Yorkville au 26 des Maroons.

Il a fallu quatre jeux pour se transformer en un touché égal de Gettemy.

“Il s’agissait de se positionner sur le terrain, de gagner cette bataille et de récupérer le ballon en attaque”, a déclaré Laurich. “Nous avons dû donner le ballon à notre attaque.”

Yorkville, qui a également atteint des victoires à deux chiffres pour la première fois depuis 1999, s’est avancé pour affronter le vainqueur de Batavia et Hersey en quart de finale la semaine prochaine.

McGuire a déclaré qu’avant le match, il avait emmené ses joueurs au gymnase pour leur montrer la plaque de 1999 pour la dernière apparition en quart de finale. Maintenant, ils peuvent y ajouter 2022.

“Impressionnant. Génial », a déclaré Laurich, un partant de trois ans. “Moi étant un débutant universitaire quelques années de suite, faire cela, c’est tout simplement fantastique.”