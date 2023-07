Yorkville organise un grand spectacle pour le Jour de l’Indépendance – Shaw Local

YORKVILLE – Il y avait de la musique, des marches et des véhicules à moteur, ainsi que de la fierté communautaire, de la politique et de nombreux messages commerciaux exposés lors du défilé du Jour de l’Indépendance de Yorkville.

Le spectacle d’une heure a traversé le côté ouest de la ville, en commençant par Yorkville High School avant de passer devant Town Square Park, où des centaines de personnes se sont rassemblées le long de Church Street pour une vue imprenable sur le grand spectacle.

Le color guard Yorkville American Legion Post 489 a ouvert la voie, recevant un accueil en héros de la foule, suivi par les sirènes et les feux clignotants des voitures d’escouade du département de police de Yorkville.

Le Yorkville Community Band s’est avéré populaire auprès de la foule alors qu’il défilait en jouant de la musique patriotique.

Les spectateurs ont renoncé aux amis et à la famille dans le défilé, avec des entrées des amis de la bibliothèque publique de Yorkville, de l’église congrégationaliste de Yorkville, de l’église luthérienne Immanuel, de l’école secondaire chrétienne de Yorkville, de la Parkview Christian Academy, du conseil 14463 des Chevaliers de Colomb de Yorkville et d’autres institutions communautaires.

Jackie Bidlingmeyer de Yorkville a amené ses fils Mason, 7 ans, et sa fille Emily, 9 ans, pour voir le défilé comme elle le fait chaque année. Le préféré du jeune Mason ?

« J’aime les camions de pompiers », a déclaré Mason, qui a apprécié les sirènes retentissantes du district de protection contre les incendies de Bristol-Kendall.

Le Yorkville Community Band joue un air patriotique lors du défilé du jour de l’indépendance de Yorkville le 4 juillet 2023. (Marc Foster)

Et que serait un défilé du 4 juillet sans élus et sans un peu de message politique ?

Le maire John Purcell était au premier plan, distribuant des bonbons, suivi d’un lit de remorque orné de fleurs tandis que les échevins Chris Funkhouser et Rusty Corneils distribuaient également des friandises.

Les démocrates du comté de Kendall, dirigés par le membre du conseil du comté Zach Bachmann avec un mégaphone à la main, ont été bientôt suivis par une procession de marcheurs et de véhicules républicains du comté de Kendall.

Les responsables républicains du comté travaillant dans la foule comprenaient le procureur de l’État Eric Weis, le coroner Jacquie Purcell, le juge du comté de Kendall John McAdams et les membres du conseil du comté Scott Gengler, Ruben Rodriguez, Dan Koukol et Brian DeBolt.

Le candidat du Perennial County Board, Todd Milliron, un indépendant, a fermé la marche de la partie politique du cortège à moto.

Plus tard, Brooke Shanley, membre du conseil du comté, a renoncé à la camionnette du département de contrôle des animaux du comté de Kendall.

Le défilé s’est brièvement arrêté pour une démonstration des étudiants en toge du Taekwondo Korea Center de Yorkville. Les étudiants ont organisé un spectacle d’arts martiaux, brandissant d’abord des nunchucks, puis faisant vibrer la foule avec une exposition révolutionnaire.

Les autres groupes sportifs de jeunes de Yorkville représentés au défilé étaient les équipes de softball et de baseball des Yorkville Foxes et les équipes de cheerleading et de tumbling Spirit All Stars.

Un lit de caravane a servi de scène au groupe de rock de Yorkville subAtonic, qui a reçu des acclamations époustouflantes alors que le groupe jouait un morceau.

Les véhicules anciens de la ferme Dickson-Murst à Montgomery, un projet de la Conservation Foundation, ont également plu à la foule.

L’ingéniosité et l’entreprise américaines étaient également exposées alors que le défilé présentait des entrées d’entreprises de Yorkville.

Ils comprenaient Your Performing Arts Center, Yorkville Heating and Air Conditioning, Fox Landscaping, Dhuse Chiropractic, Kendall County Concrete, Premier Sewer and Septic Service, Fox Bluff Resort and Cottages et bien d’autres.