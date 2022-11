Yorkville obtient une victoire rapide et bat Burlington Central pour le titre du tournoi Strombom – Shaw Local

SYCOMORE – Yorkville a fait un grand pas vers l’atteinte de l’un de ses objectifs de la saison samedi soir en battant Burlington Central 62-47 lors du match de championnat du tournoi de vacances Leland G. Strombom de Sycamore.

C’est la première fois que les Foxes remportent le titre du tournoi des 60 ans.

“Burlington Central est une équipe qui gagne 25 matchs chaque année et notre devise ce soir était que si nous les battons, nous nous ferons un nom”, a déclaré l’entraîneur de Yorkville, John Holakovsky. « Beaucoup de gens ne pensent pas au basketball de Yorkville, et nous essayons de changer cela. Un match comme celui-ci est une excellente façon de commencer notre saison et d’obtenir une certaine reconnaissance.

Sterling a remporté le trophée de la troisième place en battant Dundee-Crown, 77-47.

Les Foxes ont mené pendant la majeure partie du match. Central a égalé Yorkville quatre fois au début et n’a pris qu’une seule avance.

Yorkville (3-0) a marqué les trois premiers paniers du match et menait 15-10 avec une minute à jouer au premier quart. Le buzzer-batteur à 3 points de Nicholas Gouriotis pour Central depuis le haut de la touche a réduit l’avance à 15-13 à la fin du premier quart-temps.

L’aîné a ouvert le deuxième quart avec un revers pour égaliser le match, mais Dayvion Johnson de Yorkville a répondu avec un trey du coin droit pour remettre les Foxes en place, 18-15. Johnson a mené le score de Yorkville avec 16 points dont quatre à 3 points. Gouriotis a terminé la soirée avec 11 points.

Central (2-1) a pris sa seule avance de la soirée, 22-21 sur le vol et le lay-up de Matthew Lemon à 5:37 du deuxième quart.

Un autre seau de Gouriotis a égalé le match à 24-tout avec moins de deux minutes à jouer dans la mi-temps. Les Foxes ont terminé la période sur une séquence de 9-0. Un lay-up de Jory Boley (14 points) a mis fin à la série et a donné à Yorkville une avance de 33-24 à l’entracte.

Alors que Drew Scharnowski de Central a marqué 24 points, la défense de Yorkville a fait travailler les seniors pour les points en réprimant le jeu intérieur des Rockets.

“Défensivement, ils sont sortis et nous l’ont apporté”, a déclaré l’entraîneur central Brett Porto. «Ils ont fait du bon travail en défiant et en contestant les voies de dépassement. Nous avons eu de bons regards mais malheureusement, beaucoup d’entre eux ne sont pas tombés.

“Nous sommes sortis et avons joué la défense”, a déclaré Johnson. « Dans l’ensemble, leur équipe est très bonne et nous leur avons donné du fil à retordre. Nous avions plus d’énergie ce soir.

Les Foxes menaient toujours 43-31 après un troisième quart-temps terne qui comportait plus de revirements (10) et de fautes (10) que de paniers (sept).

Holakovsky a également estimé que son équipe se sentait plus à l’aise de travailler ensemble sur le terrain.

« Nous avons beaucoup de nouvelles pièces, des gars qui sortent de la deuxième année et nous avons quelques nouveaux gars », a déclaré l’entraîneur de Yorkville. «La grande chose dont nous avons parlé est de se solidifier en équipe. Et nous le faisons.

Johnson et ses coéquipiers Jacob Homerding et Lebarron Lee ont été nommés dans l’équipe de tous les tournois. Scharnowski et Lemon ont également fait partie de l’équipe de tous les tournois.

Sterling (2-1) a mené fil à fil dans le match pour la troisième place, avec un avantage de 46-23 à la mi-temps et une avance de 68-38 après trois quarts.

Lucas Austin, des Golden Warriors, a mené tous les buteurs avec 21 points. Son coéquipier Andre Klaver en a inscrit 20. Zachary Randl en a marqué 11 pour les Chargers (1-2).

“Sterling a bien joué ce soir et pas nous”, a déclaré l’entraîneur de DC Lance Huber. “Je pensais que nous avions fait de meilleures choses offensivement, mais ils nous l’ont collée et c’est à peu près tout ce que vous pouvez dire.”

[ https://urldefense.com/v3/__https://basketball.dailyherald.com/sports/20221126/yorkville-tops-burlington-central-for-sycamore-title/__;!!M4vhdRTxuY8!xAlpdJidvz5Ln2yd23pInAaMiYngBAq5sOONzPmThhWEqFWBXvNqXWnwx1JLpDv82YqO4_xMnlgVnkxUfLk$ ]https://basketball.dailyherald.com/sports/20221126/yorkville-tops-burlington-central-for-sycamore-title/