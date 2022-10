Yorkville Knights, planification du garde-manger le 25 octobre, collecte de fonds pour le barbecue – Shaw Local

Les Chevaliers de Colomb de Yorkville et le garde-manger communautaire du comté de Kendall organiseront une collecte de fonds pour un barbecue 5Bs de 16 h 30 à 18 h 30 le 25 octobre.

L’événement au volant aura lieu au Kendall County Community Food Pantry, 208 Beaver St. à Yorkville.

Les billets coûtent 16 $ pour un dîner à deux côtelettes de porc, un dîner à moitié poulet ou un dîner combiné côtelette de porc et quart de poulet. Les repas pour enfants coûtent 7 $ et comprennent un hot-dog et des accompagnements.

Les billets sont disponibles auprès de tout membre des Chevaliers, au garde-manger communautaire du comté de Kendall ou en appelant le 773-505-0266.