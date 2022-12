Yorkville Knight fait un don à Equine Dreams, Special Olympics – Shaw Local

Sur la photo, la présidente des Olympiques spéciaux du comté de Kendall, Lori Kuehn, et la vice-présidente Lisa Hartman reçoivent le chèque. Les Chevaliers représentés à partir de la gauche sont le Grand Chevalier John Neville, le Grand Chevalier adjoint Jim Zbella, le président d’ID Drive Michael Gach et le secrétaire financier Dan Wiest. Sont également représentés les olympiens Jeremy, Zach et Jack.

(photo fournie par God’s Divine Mercy Council #14463 des Chevaliers de Colomb)