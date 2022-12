Yorkville High School KeyClub fait un don à Paws and Stripes – Shaw Local

Le KeyClub de Yorkville High School a collecté des dons pour Paws and Stripes, une organisation dédiée à fournir gratuitement des chiens d’assistance aux anciens combattants afin de répondre à un besoin critique et non satisfait de nos anciens combattants handicapés.

Depuis sa création il y a environ 13 ans, Paws and Stripes a servi des anciens combattants, a sauvé et réhabilité des chiens de refuge en tant que chiens d’assistance et a affiné ses programmes de santé mentale.

Cette campagne s’est déroulée tout au long du mois de novembre en l’honneur de la Journée des anciens combattants. YHS KeyClub, en collaboration avec la communauté de Yorkville (largement soutenue par la Yorkville American Legion), a pu amasser 1 850 $ pour faire un don à cette organisation. Le YHS KeyClub remercie les vétérans locaux pour leur service.