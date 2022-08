Yorkville est le paradis des amateurs de hot-dogs, selon un sondage Google Maps – Shaw Local

YORKVILLE – Il n’y a rien de plus américain qu’un bon hot-dog à l’ancienne et Yorkville possède non pas un mais deux des meilleurs endroits de l’Illinois pour satisfaire cette envie.

Home Plate Hot Dogs, un stand saisonnier qui s’installe à Town Square Park, et Salerno’s Red Hots, avec un emplacement permanent au 197 E. Veterans Parkway, sont les meilleurs chiens dans une enquête Google Maps.

Home Plate est le numéro un de l’État, suivi de près par Salerno à la cinquième place. De plus, Home Plate est classé numéro six dans tout le pays.

« Nous sommes la capitale mondiale du hot-dog », a déclaré le maire de Yorkville, John Purcell, en remettant les honneurs aux deux entreprises familiales lors de la réunion du conseil municipal de Yorkville le 9 août.

Le maire a remis des certificats marquant l’occasion à Tony Salerno et son fils Anthony Salerno, ainsi qu’à Jeff et Pam Hahn de Home Plate, leur fille Bekah Hahn et Chris Galloway.

Tony Salerno, à droite, des Red Hots de Salerno et son fils Anthony Salerno ont été honorés par le maire de Yorkville, John Purcell, à gauche, lors de la réunion du conseil municipal de Yorkville le 9 août 2022. (Mark Foster — [email protected])

Le lendemain, les affaires étaient de retour pour les deux spots de hot-dogs populaires et chacun enregistrait de bonnes ventes.

Jeff Hahn vend des hot-dogs et des brats à Town Square Park depuis 31 ans.

Il avait l’habitude de situer son stand du côté est du parc le long de la rue North Bridge (route 47), mais depuis l’élargissement de l’autoroute, il s’installe le long de la rue Church du côté ouest du parc.

Un flux constant d’ouvriers du bâtiment, de mères avec de jeunes enfants et d’autres amateurs de hot-dogs se sont arrêtés dans leurs véhicules ou ont marché jusqu’au magnifique parc.

“Beaucoup de gens s’arrêtent de travailler”, a déclaré Pam Hahn.

Sharon Lowy de Yorkville et ses collègues quilteuses de Chapel on the Green se rendent tous les mercredis au stand de hot-dogs. Ils aiment la tradition que représente le stand de hot-dogs de Hahn.

“C’est comme une peinture de Norman Rockwell”, a déclaré Lowy, qui aime son hot-dog avec de la choucroute. “Nous ne pouvons pas attendre que l’été arrive ici.”

Jeff Hahn est professeur de mathématiques et directeur sportif à la Cross Lutheran School de Yorkville, donc le stand de hot-dogs est un concert d’été.

Le stand est ouvert tous les jours de 10 h à 15 h jusqu’au 19 août et continuera à servir les clients les fins de semaine jusqu’à l’automne.

Nous avons beaucoup de gens d’église qui viennent ici dimanche, a déclaré Pam Hahn.

Le motocycliste Jim Bush a parcouru tout le chemin depuis son domicile à Bolingbrook au cours des 25 dernières années pour venir à Home Plate.

“Je suis un amateur de hot-dog”, a déclaré Bush.

Chez Salerno, l’employée de quatre ans Gianna Davis de Yorkville servait les clients qui pénétraient dans l’espace coloré du bâtiment, situé dans une bande d’entreprises commerciales le long de la promenade des anciens combattants (route 34).

Salerno’s, comme Home Plate, place le chien classique de style Chicago en haut du tableau de menu et propose l’emblématique bœuf viennois.

À Chicago, les vendeurs de hot-dogs sont réputés pour refuser de mettre du ketchup sur leurs créations, mais les deux établissements de Yorkville ne sont pas si dogmatiques.

Davis a déclaré que le ketchup est disponible pour ceux qui le demandent.

“Nous ne sommes pas de Chicago”, a déclaré Pam Hahn. “Nous sommes d’accord avec le ketchup.”