Yorkville Christian en envoie six à l’état; Diaz de Plano se qualifie également – ​​Shaw Local

OREGON – Avec 13 lutteurs en compétition ce week-end, la section de classe 1A de l’Oregon ressemblait à une rencontre à domicile pour Yorkville Christian.

Les Mustangs, classés n ° 2 dans l’État, ont envoyé six lutteurs au tournoi d’État individuel de l’IHSA le week-end prochain à Champaign, dirigé par le champion de 120 livres Ty Edwards.

Edwards a remporté ses matchs de quart de finale et de demi-finale avec des épingles en première période, puis a décroché une décision majeure de 11-2 contre Lincoln Hoger de la Wheaton Academy dans le combat pour le titre.

«Je viens de commencer mon attaque tout de suite. J’ai pris des coups quand j’ai vu une ouverture, je l’ai déplacé au lieu de m’y déplacer moi-même », a déclaré Edwards.

«C’était vraiment amusant d’avoir autant de gars qui luttent ici. La plupart du temps, c’était nous qui construisions l’énergie des autres. Même si l’un de nous perdait, nous étions tous là pour eux, les aidant à se préparer pour leur prochain match.

Il sera rejoint au State Farm Center par ses coéquipiers Aiden Larsen (106 livres), Drew Torza (145), Tyler Martinez (160), Jackson Gillen (170), Christopher Durbin (182).

Larsen a perdu une décision de 5-4 contre Dean Wainwright de Riverdale en demi-finale, puis a rebondi avec une épingle en deuxième période dans le sang avant de battre Augustus Swanson de Princeton 6-0 lors du match pour la troisième place.

“Après ma défaite en demi-finale, j’étais un peu déçu. Mais mes entraîneurs sont venus vers moi et m’ont dit : ‘C’est arrivé, c’est fini. Maintenant, vous n’avez plus qu’à vous concentrer sur l’état », a déclaré Larsen. “Vous pouvez toujours y arriver et gagner à Champaign, vous pouvez battre quelqu’un contre qui vous perdez ici. Je ne dirais donc pas que je suis fier de ma performance, mais je suis définitivement heureux d’avoir quelque chose à en tirer.

“À mon avis, je devrais être sur cette première place sur le podium. J’ai gâché certaines choses dans mon match de demi-finale qui doivent être corrigées, et je pense que je peux remporter cette victoire la semaine prochaine.

Drew Torza de Yorkville Christian lutte contre Augie Christiansen de Princeton pour la troisième place à 145 livres au 1A Oregon Sectional samedi. Torza a remporté le match, mais les deux lutteurs se qualifient pour le tournoi d’État. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Torza s’est également remis d’une défaite en demi-finale. Il s’est incliné 6-2 contre Brody Rudkin de Richmond-Burton, mais a vengé une défaite régionale la semaine dernière en remportant une décision de 9-3 contre Taggart Kazmierczak de la Wheaton Academy dans la ronde de sang. Torza a ensuite battu Augie Christiansen de Princeton 3-2 dans le combat pour la troisième place.

“J’ai définitivement réduit mon poids beaucoup plus intelligemment. Je mangeais beaucoup plus sainement que d’habitude, je me concentrais vraiment à y arriver [to 145] d’être à 152. Je me suis donc vraiment concentré sur mon poids, vraiment concentré sur le bas après avoir perdu contre Taggart la semaine dernière aux régionales », a déclaré Torza. «Pouvoir le combattre à nouveau, je me suis préparé, je l’ai revu le lendemain avec mes entraîneurs se préparant à le voir aujourd’hui.

« Je dois maintenant me concentrer sur l’état. J’ai l’impression d’avoir bien fait ces derniers temps, mais je ne veux pas me mordre les fesses, alors je vais juste continuer à travailler dur dans le [wrestling] salle, travailler avec mes coéquipiers. C’est un super groupe de gars et de super entraîneurs.

Martinez a pris la troisième place à 160, alors qu’il perdait contre Collin Altensey de Riverdale en demi-finale avant de rebondir avec une décision majeure de 13-1 contre Ryan Lower de Rockridge dans la ronde de sang. Martinez a ensuite épinglé Jared Dvorak de Lena-Winslow / Stockton en 1:34 pour se classer troisième.

Il a déclaré que les bonnes performances de samedi aideraient les Mustangs à gagner en confiance pour le tournoi d’État.

“Je travaillais beaucoup avec mes sous-crochets, j’obtenais les snap-downs et j’essayais de marquer autant de points que possible”, a déclaré Martinez à propos de sa stratégie. «Nous avons travaillé très dur dans le [wrestling] chambre récemment, se poussant les uns les autres et essayant d’améliorer tout le monde jour après jour. Donc, juste essayer de monter sur le podium, à peu près, obtenir autant de personnes que possible sur ce podium d’État et dans ces finales le week-end prochain.

«Je dois juste travailler sur une défense contre les tirs avant l’état. A part ça, tout est mental. Je sais que je peux gagner l’État, je sais que je suis l’un des meilleurs enfants de l’État à 160 ans, donc tout dépendra de savoir si je peux ou non avoir cela dans ma tête et si je peux performer selon mes capacités .”

Christopher Durbin de Yorkville Christian (à gauche) lutte contre Kyle Jones de Byron pour la troisième place à 182 livres au 1A Oregon Sectional samedi. Durbin a remporté le match, mais les deux lutteurs se qualifient pour le tournoi d’État. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Durbin a terminé troisième à 182, remportant trois décisions consécutives dans les luttes après avoir chuté 3-1 en prolongation contre Andrew Forcier de Stillman Valley en quarts de finale après son laissez-passer au premier tour. Il a gagné 5-2 dans les quarts de finale de consolation et 8-4 dans la ronde sanglante, puis a battu Kyle Jones de Byron 12-6 dans le combat pour la troisième place.

“Je viens juste de commencer à appuyer sur la gâchette. Cela a été mon problème cette saison, alors j’ai remarqué qu’une fois que j’ai commencé à appuyer sur la gâchette et à foncer, à passer et à gagner en confiance, de bonnes choses se produisent », a déclaré Durbin. “Ce tournoi m’a beaucoup aidé, m’a certainement beaucoup aidé à grandir. J’ai perdu ce premier match, et j’ai juste essayé de trouver des moyens d’arranger ça, et j’ai réussi. J’ai définitivement un élan pour la semaine prochaine.

Gillen a terminé quatrième à 170, abandonnant une blessure par défaut à Case Rockey de Dakota après avoir décroché une épingle en première période lors de la ronde sanglante contre Bryce Decker de Sandwich. Gillen a gagné par épingle en quart de finale avant d’être épinglé par Zane Pannell de Fulton en demi-finale.

Alex Diaz de Plano s’est également qualifié pour l’État, prenant la deuxième place à 285 livres. Il a renoncé à une blessure par défaut lors du combat pour le titre contre Jaylen Torres de St. Francis afin de reposer une épaule malade pour la semaine prochaine.

Il s’est qualifié pour le championnat avec une décision de 7-6 au premier tour, puis des épingles en quart de finale et en demi-finale.

“Cette semaine, j’ai juste pris ça léger parce que j’ai un peu foiré mon épaule. J’ai juste travaillé sur la technique, et j’ai pu l’utiliser dans mes matchs ce week-end, et j’ai pu participer à ce match de championnat », a déclaré Diaz. “Mes entraîneurs m’ont retiré de ce match de championnat parce qu’ils veulent me garder en bonne santé pour l’état.

“Maintenant, mon état d’esprit est avant tout de garder mon épaule en bonne santé. Ensuite, continuez simplement à utiliser les techniques de base et, espérons-le, placez-vous là-bas.