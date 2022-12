Yorkville Chipotle ouvrira mercredi – Shaw Local

YORKVILLE – Juste à temps pour le festin de Noël à Yorkville : tacos et burritos.

Le nouveau Chipotle Mexican Grill à Yorkville devrait maintenant ouvrir le 21 décembre.

Le maire John Purcell a annoncé l’ouverture lors de la réunion du 13 décembre du conseil municipal de Yorkville.

Purcell a déclaré que les heures d’ouverture du restaurant au 444 E. Veterans Parkway (route 34) seront de 10 h 45 à 22 h, sept jours sur sept.

La propriété était occupée par un bâtiment de la Fifth Third Bank qui a été rasé pour faire place au nouveau restaurant.

Situé à l’angle sud-est de la Route 34 et de Marketplace Drive, le restaurant de 2 600 pieds carrés se trouve sur une propriété de 36 000 pieds carrés le long du corridor très fréquenté de la Route 34, avec un accès direct au site depuis Marketplace Drive.

Le bâtiment en brique est équipé d’une fenêtre de ramassage, conçue pour remplir les commandes des clients qui ont commandé en ligne. Le restaurant aura une salle à manger intérieure et un patio extérieur.

Glazier Development Group de Chicago a construit la coque et les éléments extérieurs du restaurant et a remis l’intérieur à Chipotle pour l’achèvement. Le promoteur est propriétaire de l’immeuble et Chipotle est le locataire.

Glazier est un promoteur de projets commerciaux en ville, en banlieue et au-delà. Au cours des dernières années, Glazier a construit des restaurants Chipotle à Woodstock, Bolingbrook, Crestwood et au Pérou.