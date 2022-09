Yorkville cède des points mais remporte la victoire, 34-21 contre Plainfield South – Shaw Local

JOLIET – Yorkville est entré dans le match croisé de Southwest Prairie jeudi soir à Plainfield South avec deux blanchissages consécutifs en ce début de saison.

La séquence de blanchissage a été stoppée alors que les Foxes (3-0) ont battu les Cougars 34-21. Mais ce n’est pas la défense qui a cédé les premiers points à Yorkville. Anthony Blatchford de South a capté un échappé de Yorkville et a parcouru 75 verges pour le score avec 6:30 à faire au deuxième quart pour ramener les Cougars dans le match à 13-7.

Mais ensuite, les Cougars (1-2) ont profité de la défense des Foxes à deux reprises, à la fois en seconde période alors que Janusz Pierscionek a marqué sur une course de six verges après que les Cougars ont obtenu une sécurité, et tout d’un coup le score était de 20- 15.

Les Foxes ont répondu, cependant, avec un entraînement de quatre minutes couronné par un touché de 7 verges de Jake Davies. Ben Alvarez a ensuite eu un retour d’interception de 45 verges pour un touché pour donner aux Foxes une avance de 34-15 avec 1:16 à faire au troisième quart.

South a répondu par un touché, alors que Bobby Gonzalez a capté une passe de 50 verges vers la ligne des 8 verges, puis a marqué sur une prise de touché de 11 verges après une pénalité pour terminer le score.

Yorkville a contrôlé le match offensivement en première mi-temps, alors que les Foxes avaient 111 verges au sol dans la mi-temps. Gio Zeman en a eu 93 sur 14 courses. Les Foxes ont également lancé pour 99 verges en première mi-temps. Zeman terminerait le match avec 139 verges en 26 courses.

“C’était différent de jouer un jeudi. Il ne semblait pas que l’énergie était là, mais une fois que nous avons commencé, c’était pareil », a déclaré Zeman.

Le premier quart au cours duquel Yorkville ne menait que 7-0 a vu les deux équipes se combiner pour 95 verges de pénalités. La défense des Foxes a limité l’offensive des Cougars à seulement 27 verges au total en première mi-temps.

Zeman a marqué le premier touché des Foxes du match sur une course de 6 verges avec 1:13 à faire au premier quart qui a culminé un entraînement de 60 verges qui a duré sept minutes – rendu plus long par les pénalités des deux équipes.

« Je n’étais pas satisfait de notre discipline ce soir, et nous avons encore du travail à faire », a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. “C’est fou que nous ayons déjà terminé la troisième semaine, mais comme je l’ai dit, il reste encore du chemin à parcourir, et nous ne sommes aussi bons que lors de notre dernier match que nous jouons.”

Blake Kersting a marqué le prochain touché de Yorkville sur une passe de 37 verges de Michael Dopart avec 10:58 à faire au deuxième quart. Andrew Laurich a marqué sur une course de 1 mètre pour couronner un entraînement de 64 verges qui a pris un peu plus de quatre minutes de retard, avec seulement 2:15 à jouer avant la pause pour donner une avance de 20-7 à la mi-temps.

Nicholas Spillar de South a taclé le quart-arrière des Foxes dans la zone des buts pour une sécurité sur la première possession de la seconde mi-temps pour réduire l’avance à 20-9, puis le score de Pierscionek l’a porté à 20-15.

“Nous avons montré la vie ce soir, et c’était une très bonne équipe de football là-bas”, a déclaré l’entraîneur de South Bill Bicker. “Nous devons faire preuve de créativité dans tout ce que nous faisons, car tout le monde va essayer d’arrêter Brian [Stanton]. Nous savions que ce serait physique et nous avons fait quelques jeux, mais nous avons aussi commis des erreurs.

“Je ne crois pas aux victoires morales, mais je suis vraiment fier de nos enfants ce soir.”

Brian Stanton, le superbe porteur de ballon Cougar, a été tenu à moins-9 verges au sol en 13 courses. Le quart-arrière Connor Folliard a été 10 en 19 pour 80 verges et un touché.