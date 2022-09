Yorkville, avec des talents “une fois tous les dix ans” en défense, donnant des représentants exceptionnels en attaque – Shaw Local

Alors que l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire, regarde son ancien gardien vedette Cale Reeder jouer au football universitaire de division I, une question lui traverse l’esprit.

L’ai-je suffisamment utilisé ?

Reeder, maintenant dans l’État du Dakota du Sud, a excellé en tant que demi défensif de tous les États à Yorkville. Il a parfois joué le receveur en attaque. Maintenant, McGuire a deux, trois, potentiellement quatre futurs joueurs de Division I sur la défense de ses Foxes – et a des plans pour utiliser leurs talents à pleine capacité.

«Nous avons des enfants qui sont une fois dans une décennie comme des talents. Chaque fois que vous avez ce genre de talent, vous devez en profiter », a déclaré McGuire. “Je regarde Cale et je me demande si je l’ai assez utilisé. Je ne veux rien négliger, je ne veux laisser aucun regret. Je veux en profiter comme nous pouvons.

McGuire semble en effet adopter cette philosophie cette saison.

Lors de la victoire de vendredi dernier contre Plainfield Central, les piliers défensifs Luke Zook, Andrew Laurich, Jake Davies, Ben Alvarez et Blake Kersting ont tous eu des clichés offensifs.

Zook a joué la ligne offensive, Laurich a eu une course dans une situation de courte distance et son compatriote de ligne D Davies a attrapé une prise à l’extrémité serrée. Kersting, un secondeur hors pair, a capté une passe de touché de 11 verges de Michael Dopart, la deuxième prise de touché de Kersting en autant de semaines.

“Toute occasion que j’ai de jouer à l’offensive et de marquer des touchés est plutôt amusante”, a déclaré Kersting. “Il n’y a rien de tel que marquer des touchés.”

Kersting n’est pas tout à fait étranger à ce sentiment.

Il a joué au receveur sa première année et une petite deuxième année. Kersting est revenu à ces racines l’hiver dernier en passant dans le gymnase où quiconque se présentait pouvait parcourir des itinéraires.

“Ce n’est pas grave, mais je l’ai pris au sérieux et ça a payé”, a déclaré Kersting. “J’adore jouer en attaque. Chaque fois que j’ai l’occasion d’aider l’équipe de ce côté du ballon. Il n’y a rien de tel que d’avoir le pouvoir d’avoir le ballon entre les mains.

McGuire a été prudent de trop étendre ses enfants des deux côtés du ballon, et avec raison. La profondeur globale de la Conférence du sud-ouest des Prairies, avec des listes d’environ 70 à 80 enfants et jouant au football de classe 7A et de classe 8A, McGuire essaie de garder autant d’enfants aussi frais que possible.

« Je veux en profiter comme nous pouvons. Nous essayons de regarder les adversaires et de voir comment cela pourrait fonctionner », a déclaré McGuire. « Blake ne jouera peut-être pas le receveur cette semaine, Laurich, profite de ce que nous pouvons utiliser. Nous le faisons semaine après semaine, attaquons une équipe et gardons tout le monde aussi frais que possible.

Le travail d’intégration des joueurs de l’autre côté du ballon commence pendant l’été, où McGuire a déclaré que chaque enfant jouait à toutes les positions. Les deux premières semaines du camp d’été, par exemple, Kersting a joué au receveur tous les jours au camp et aussi en défense.

Plainfield Central à Yorkville Football Le joueur de ligne défensive de Yorkville Andrew Zook (34/73) limoge le quart-arrière de Plainfield Central Chase Vayda (10) lors d’un match de football universitaire à Yorkville High School le vendredi 2 septembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Dans le cas de Zook, l’intention initiale de McGuire était de le jouer au bout serré avec Davies, mais quelques blessures sur la ligne offensive de Yorkville ont incité le passage à la ligne intérieure.

Kersting a déclaré que chaque jour, Yorkville avait une liste de ceux qui s’entraîneraient principalement en attaque. Chaque fois que l’attaque a besoin de lui, il peut venir s’entraîner avec eux, ce qui peut signifier quelques répétitions en moins défensivement au cours de la semaine.

“Le gros problème avec Blake, c’est juste sa conscience et sa connaissance du jeu. Ses antécédents familiaux, son père est entraîneur », a déclaré McGuire. “Il est extrêmement intelligent en ce qui concerne le football et sa conscience l’aide dans le football de situation. Je sais qu’il a joué un receveur en première année et qu’il a toujours essayé l’année dernière, a parcouru certaines routes. Cette année, ses mains sont sorties. Sa capacité à attraper tout ce qui se passe sur son chemin et sa compréhension des défenses font de lui un atout précieux.

Le quart-arrière junior de Plano Armando Martinez (1) traverse un trou lors d’un match contre Manteno le vendredi 2 septembre 2022. (Photo fournie par Mark D. Parris)

Bon début pour Plano backup QB

Plano junior Armando Martinez a tenté une passe et a eu une course en action limitée au quart-arrière la saison dernière, jouant derrière Carson Gill et Samuel Sifuentes en deuxième année.

Martinez commence comme secondeur extérieur, mais n’avait probablement pas prévu beaucoup de représentants sous le centre avec Sifuentes de retour pour sa troisième saison universitaire.

Il a répondu à la cloche quand ce moment est venu, cependant.

Alors que Sifuentes soignait une blessure au pied subie lors d’une défaite de la semaine 1 contre Ottawa, Martinez a livré vendredi dernier en complétant le match au sol de 245 verges de Waleed Johnson. Martinez a complété 5 passes sur 7 pour 124 verges et une passe TD de 24 verges à Tristan Meszaros, et a également couru pour 27 verges dans une victoire de 45-22 contre Manteno.

“Il était précis”, a déclaré l’entraîneur de Plano, Rick Ponx. « Il n’a pas eu à beaucoup lancer le ballon. Nous avons eu quelques récepteurs qui ont fait de belles prises, mais il a également décollé et brouillé, ce qui nous a aidés. Lors de son premier départ, il a pris beaucoup de bonnes décisions en lançant et en courant le ballon.

Ce fut une bonne soirée dans son ensemble pour l’offensive des Reapers, qui a répondu à une défaite frustrante de 13-12 la semaine 1 en accumulant 466 verges au total. Ponx a déclaré que l’amélioration avait commencé dès le départ.

« J’ai défié notre ligne offensive après le match d’Ottawa; cette semaine, ils sont sortis et semblaient prêts à jouer », a déclaré Ponx. “S’ils jouent tous ensemble comme ils l’ont fait avec Waleed dans le champ arrière, nous serons un adversaire redoutable pour n’importe qui.”

Ponx espère que Sifuentes pourra jouer au moins un côté du ballon cette semaine. Le secondeur principal / porteur de ballon Carnell Walls, qui a séparé son épaule en plongeant pour une interception, pourrait être absent au moins quelques semaines.

Blessure piqûres d’insectes Oswego East

Un champ arrière endommagé a en partie contribué à la défaite 14-6 d’Oswego East contre Lincoln-West vendredi dernier. Le porteur de ballon partant Oshobi Odior, qui a couru 119 verges lors d’une victoire de la semaine 1, n’a pas joué en raison d’une blessure non divulguée. Le demi offensif n ° 2 Tyler Bibbs s’est également blessé.

Sans les deux meilleurs arrières des Wolves, le quart-arrière senior Tre Jones a dû assumer une charge beaucoup plus lourde. Jones était 15 en 25 passes pour 106 verges et a couru pour 123 verges en 18 courses. Mais les Wolves ont dû se contenter de deux paniers sur le terrain lors de deux déplacements dans la zone rouge. Tirant de l’arrière 7-6 avec trois minutes à jouer, les Wolves ont eu un ballon perdu sur une passe qui aurait converti un premier essai en position de placement sur le terrain.

Les loups ont eu quelques gouttes qui étaient grosses. Ils ont eu deux faux départs consécutifs dans une deuxième mi-série qui les ont mis derrière les bâtons.

«Les obstacles sont plus difficiles à surmonter lorsque vous n’avez pas vos deux porteurs de ballon principaux. L’exécution en zone rouge n’était pas ce dont nous avions besoin. Nous étions à un jeu ou deux », a déclaré l’entraîneur d’Oswego East, Tyson LeBlanc. « Le fait que ces gars-là mettent beaucoup plus sur les épaules de Tre. Lorsque vous devez vous concentrer sur un gars, par opposition à deux gars, cela fait une différence schématique – en particulier un enfant comme Oshobi qui peut vous marteler et marteler.

LeBlanc était, pour la plupart, satisfait de la performance de sa défensive. Les Wolves ont cédé 270 verges au sol, mais 130 de ce total sont venus sur deux longues passes de touché.

« Mis à part ces deux jeux où nous avons eu des pannes, nous avons plutôt bien joué », a déclaré LeBlanc. « C’est une bonne équipe. Nous sentions que nous étions dans le match avec des opportunités de le gagner.

LeBlanc s’attend à ce que Odior et Bibbs soient de retour pour le match de la semaine 3 de jeudi à Plainfield East, bien qu’à ce stade, il ne soit pas certain à quel titre.

Football du jeudi soir au CPS

Une ride inhabituelle dans le calendrier arrive à la Conférence du sud-ouest des Prairies les deux prochaines semaines. En raison d’une pénurie d’arbitres, les matchs interuniversitaires SPC des semaines 3 et 4 auront lieu les jeudis soirs.

LeBlanc, qui a de l’expérience comme entraîneur les jeudis soirs à Curie dans la Ligue publique de Chicago, a déclaré que le changement d’horaire n’était pas un problème.

“Ce serait une plus grande préoccupation si l’équipe que nous avions la semaine prochaine avait un match vendredi”, a déclaré LeBlanc. « Ce n’est pas un gros problème. Le temps de préparation plus court, avoir la fête du travail en dehors de l’école vous donne plus de temps de préparation en tant qu’entraîneur. Nous avons toujours gardé notre horaire de la fête du travail le même, pratiquons à la même heure école ou pas école. J’ai passé cinq ans comme entraîneur au CPS, donc le jeudi n’est pas nouveau pour moi. Il s’agit de préparer les enfants, quoi qu’il arrive.

À Yorkville, McGuire a déclaré qu’il avait rejeté l’idée d’amener ses joueurs au travail dimanche, mais qu’il avait finalement décidé qu’ils avaient besoin de temps. Les Foxes jouent à Plainfield South jeudi.

« Nous avons parlé à nos enfants de ce que serait le programme. Nous avons de la chance cette année, nous avons beaucoup d’enfants expérimentés », a déclaré McGuire. «Nous avons déplacé notre entraînement du mardi au lundi et nous avons éliminé l’entraînement du lundi qui est généralement une promenade. Nous comptons sur nos aînés et leur leadership.