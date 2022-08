Yorkville accueille deux nouveaux policiers – Shaw Local

YORKVILLE — Le service de police de Yorkville accueille deux nouveaux agents de patrouille qui, selon le chef Jim Jensen, comprennent la valeur de servir la communauté.

Kevin Warren et Peyton Heiser ont été présentés aux échevins et au maire John Purcell lors de la réunion du conseil municipal du 9 août à Yorkville.

“Être un agent des forces de l’ordre aujourd’hui est difficile et stimulant”, a déclaré Jensen. “Avoir deux personnes comme Kevin et Peyton qui comprennent l’importance de servir notre communauté nous rend extrêmement heureux de les avoir dans leur équipe.”

Warren est diplômé en 2013 de l’Oswego High School et a obtenu un baccalauréat ès sciences en justice pénale de l’Université Aurora, ainsi qu’une mineure en sécurité intérieure.

Jensen a déclaré que Warren avait été affecté à la patrouille de nuit de la division des opérations sur le terrain du département de police et apportait une attitude calme à son rôle d’officier.

“Kevin veut prendre soin du public”, a déclaré Jensen.

Pour Heiser, le travail des forces de l’ordre est familial. Son père Tim Heiser est retraité du service de police de Glenview et sa sœur Taylor Heiser sert au service de police de Mount Prospect.

Heiser est né et a grandi à Sugar Grove et est diplômé du lycée Kaneland. Il est diplômé du Carthage College avec un diplôme en justice pénale et en sociologie. Il a couru l’athlétisme et le cross-country au lycée et au collège.

Jensen a déclaré que Heiser entreprendrait une session de formation de 14 semaines dans une académie de police avant d’être affecté à la division des opérations sur le terrain du département de Yorkville.

Warren et Heiser amènent le service de police à son niveau autorisé de 32 agents assermentés.