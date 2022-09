Yorktoberfest revient au centre-ville de Yorkville du 30 septembre au 30 octobre. 1 – Section locale de Shaw

Le club Kiwanis de Yorkville organisera sa cinquième Yorktoberfest annuelle le vendredi 30 septembre et le samedi 1er octobre au Riverfront Park East, au centre-ville de Yorkville. Les événements du vendredi auront lieu de 16h à 22h. Les heures du samedi sont de 11h à 22h.

Le festival proposera de la nourriture de Wurst Kitchen et d’autres vendeurs locaux, de la bière artisanale et de la musique live de Miles Nielsen & The Rusted Hearts, Fritz & The Pretzel Twists, Tim Gleason (un Eric Church Tribute) et Rich Sawyer (un Chris Stapleton Tribute) . Tous sont invités à se joindre aux festivités de la célébration traditionnelle allemande de l’Oktoberfest avec une touche de Yorkville.

Le concours Stein-holding et les performances musicales sont gratuits. La programmation musicale de cette année pour vendredi comprend Miles Nielsen & The Rusted Hearts de 19 h 30 à 21 h 30. La programmation musicale de samedi comprend Fritz & The Pretzel Twists de 15 h à 16 h, Gleason de 17 h à 18 h 30 et Sawyer de 19h à 21h

La nouveauté cette année est le Mary M. Ratos Memorial 5K & Fun Run prévu pour le 1er octobre. La course commence à 16 h au nouveau Riverfront Park East. L’inscription en ligne se termine le 26 septembre. Inscrivez-vous sur runsignup.com/Race/IL/Yorkville/Yorktoberfest5KRace.

Yorktoberfest est présenté par le Kiwanis Club de Yorkville, un chapitre de l’organisation Kiwanis International. Le club vise à améliorer le monde en faisant des différences durables dans la vie des enfants.

Les bénéfices de l’événement iront au Kiwanis Club of Yorkville Illinois Foundation, une organisation à but non lucratif 501(c)(3). Les profits serviront à financer des bourses d’études pour les étudiants locaux qui se sont engagés à servir les autres au sein de la communauté.

Pour plus d’informations sur Yorktoberfest, visitez kiwanisyorktoberfest.org.