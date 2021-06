Yorkshire vs Leicestershire – Faits saillants et statistiques

Jonny Bairstow a donné à l’Angleterre une alerte potentielle aux blessures T20 sur le point de briser un superbe 112 de 51 balles pour virer les Yorkshire Vikings à une victoire de 94 points sur Worcestershire Rapids.

Le premier match de l’Angleterre a suivi les scores de 82 et 67 lors de ses deux matchs précédents en marquant 10 six et sept limites alors que les Vikings ont atteint 216-6 au bâton en premier.

Mais il avait besoin d’un coureur pour la seconde moitié de ses manches après avoir subi une blessure présumée à la cheville. Il a pu continuer le cerclage après un long délai mais n’a pas pu garder le guichet.

La blessure pourrait être une inquiétude pour l’Angleterre avant la Série T20 contre le Sri Lanka, qui débutera le 23 juin.

Tom Kohler-Cadmore a ajouté 53 balles sur 33 pour le Yorkshire et Harry Brook a également contribué avec 22 sur 12, après que Bairstow ait été limogé par Charlie Morris.

Ben Dwarshuis a été le choix des quilleurs avec 4-31 de ses quatre overs.

Rapids a perdu Brett D’Oliveira lors de l’ouverture, mais le capitaine Moeen Ali a frappé 39 balles sur 29 pour faire avancer la poursuite avant d’être rattrapé par Adil Rashid.

Rashid a ensuite pris Riki Wessels (32) derrière avant que Rapids ne s’effondre alors qu’ils ont perdu cinq guichets pour trois courses.

Jake Libby, Ed Bernard, Ben Dwarshuis et Ish Sodhi ont tous été licenciés pour des canards et les manches ont rapidement été bouclées alors que les Vikings ont remporté une victoire convaincante.

Matt Milnes a pris cinq guichets en tant que leaders du groupe Sud Kent Spitfire battre Glamorgan par 40 courses.

Kent a été limité à 144-7 au bâton en premier, avec Jordan Cox (32*) et Sam Billings (30) menant le score.

Le total s’est avéré plus que suffisant car la réponse de Glamorgan a été entravée par la perte de guichets réguliers.

Marnus Labuschagne (22 ans) et Colin Ingram (17 ans) ont tous deux été attrapés et bousculés par Milnes, et la queue offrait peu de résistance à l’exception de 24 de James Weighell.