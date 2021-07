Yorkshire vs Lancashire suspendu après que Dominic Leech se soit blessé à la jambe sur un champ extérieur « dangereux et inapte » | Nouvelles de cricket

Le jeu a été suspendu entre le Yorkshire et le Lancashire à Emerald Headingley après que Dom Leech se soit blessé à la jambe en essayant de sauver une frontière

Le jeu a été suspendu le troisième jour de l’affrontement des Roses entre le Yorkshire et le Lancashire à Emerald Headingley en raison de conditions de jeu « inaptes et dangereuses » après que Dom Leech a subi une vilaine blessure à la jambe.

Le joueur du Yorkshire Leech est entré en collision avec les fondations en béton de la Western Terrace après avoir perdu pied alors qu’il tentait de sauver une limite.

Le jeune homme de 20 ans a été soigné sur le terrain pendant environ 15 minutes avant d’être hissé sur une civière et transporté à l’hôpital.

Tea a été appelé immédiatement et, après d’autres inspections – y compris les élans des quilleurs, le couturier du Yorkshire Jordan Thompson ayant glissé plus tôt dans la journée – les arbitres Ian Gould et Nigel Llong ont abandonné le jeu pour la journée vers 16h30.

Le Lancashire est passé de 273-2 à 411-2 dans les 23,2 overs possibles entre un départ retardé en raison d’un champ extérieur humide et l’abandon du jeu.

Luke Wells (97no) et Josh Bohannon (74no) ont prolongé leur troisième guichet à 155 ininterrompus alors que le Lancashire poursuivait après le lavage du deuxième jour. FICHE D’ÉVALUATION

Jeu abandonné pour la journée en raison de conditions inadaptées et dangereuses. L’eau a remonté à la surface dans les zones clés où il y a eu le plus d’activité, y compris les élans des quilleurs. – Yorkshire CCC (@YorkshireCCC) 13 juillet 2021

Une déclaration du Yorkshire disait: « Le jeu a été abandonné pour la journée en raison de conditions inadaptées et dangereuses. L’eau a remonté à la surface dans des zones clés, où il y a eu le plus d’activité, y compris les élans des quilleurs. »

Le comté a ajouté plus tard qu’il y avait des plans en place pour relayer le champ extérieur : « Une analyse du champ extérieur a déjà eu lieu et a identifié des problèmes avec une couche de chaume qui peut provoquer une accumulation d’eau à la surface après de fortes pluies. .

« Le club avait initialement prévu de refaire le champ extérieur avant la saison 2021, mais malheureusement, des difficultés dues à la pandémie de COVID-19 ont entraîné un retard. Le club a l’intention de terminer ce travail à la fin de cette saison. »

L’entraîneur-chef du Yorkshire, Andrew Gale, a déclaré: « Vous avez deux des arbitres les plus expérimentés du pays (Nigel Llong et Ian Gould). Donc, quelle que soit la décision qu’ils prennent, c’est ce qui convient au jeu.

« Avec leur expérience, ils ne voulaient probablement pas d’une situation où quelqu’un comme Jimmy Anderson se précipite et se roule la cheville. Ils ne pensaient pas que c’était bon pour le jeu.

« Je n’ai pas vu le sol ce matin parce que j’étais dans les filets intérieurs. Mais je fais confiance à Ian et Nigel pour prendre la bonne décision. Ils voulaient continuer à jouer, et quelle que soit leur décision, je l’aurais soutenue. »