Yorkshire vs Lancashire: le champ extérieur Wet Headingley force l’abandon du dernier jour de l’affrontement à Roses | Nouvelles de cricket

Le temps humide a forcé le report de l’affrontement des Roses à Headingley

Aucun jeu n’a été possible le dernier jour du match nul du championnat du comté de Roses entre le Yorkshire et le Lancashire à Emerald Headingley en raison d’un champ extérieur humide.

Les arbitres Ian Gould et Nigel Llong ont inspecté le problème Emerald Stand End du terrain, ce qui a également forcé l’abandon du jeu de mardi 7,2 overs dans l’après-midi.

Gould, Llong et les deux entraîneurs et capitaines ont été impliqués dans de longues discussions tôt le matin, et le jeu a été interrompu juste après 10 heures.

Les deux comtés s’étaient déjà qualifiés pour la première division avant ce match du groupe trois du dernier tour, qui a vu deux jours complètement abandonnés et seulement 23,2 overs joués le troisième jour.

Lancashire était 411 pour deux sur 119,2 overs. Keaton Jennings a fait 132 et Luke Wells était invaincu avec 97.

Avec la moitié des points de leurs deux matches reportés dans la première division, le Yorkshire a remporté huit points, le Lancashire, vainqueur du groupe trois, en remportant 11.

Après avoir remporté le match retour à Emirates Old Trafford fin mai, le Lancashire prendra donc 16,5 points et le Yorkshire 4,5 dans le groupe de tête lorsque quatre autres matchs seront disputés pour départager les champions du comté et les finalistes du trophée Bob Willis.

Une déclaration du Yorkshire disait: « Malheureusement, le match de la dernière journée de l’affrontement des Roses à Emerald Headingley a été abandonné.

« Les conditions au bout du terrain du stand d’émeraude ne se sont pas suffisamment améliorées, et il a donc été jugé inapte et dangereux à jouer.

« Les arbitres ont inspecté à 9 heures du matin et ont pris la décision d’abandonner le jeu. Toutes les parties ont convenu que la sécurité des joueurs est primordiale. »

Le troisième jour a été abandonné en raison de conditions dangereuses, bien que la décision ne soit pas une conséquence directe de la blessure à la jambe subie par le jeune quilleur rapide du Yorkshire, Dom Leech, alors qu’il s’alignait sur la frontière devant la terrasse ouest.

Le Yorkshire a publié une mise à jour sur son état, déclarant: « Dom Leech s’est disloqué une articulation sur le côté de son genou gauche.

« Une radiographie n’a montré aucun os cassé, et Leech aura une IRM aujourd’hui. Le lanceur rapide doit voir un spécialiste demain. »

L’abandon signifie que l’Anglais James Anderson n’a pas joué de balle lors de deux de ses quatre matches de championnat pour le Lancashire cet été.