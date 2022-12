Yorkshire Shepherdess Amanda Owen joue dans la neige avec des enfants alors qu’elle célèbre le premier Noël depuis la séparation du mariage

La bergère du YORKSHIRE Amanda Owen a été aperçue en train de jouer dans la neige avec ses enfants dans un nouveau post adorable.

La star de Our Yorkshire Farm est sur le point de passer son premier Noël seule avec les enfants depuis la rupture de son mariage.

Amanda a souri en passant du temps avec ses enfants

La star les a montrés jouant dans la neige

Amanda, 48 ans, s’est rendue sur son Instagram pour informer ses fans de ce qu’elle et ses enfants ont fait avant Noël.

Cette saison des fêtes marquera la première fois qu’Amanda passera Noël avec ses enfants sans son ex-mari Clive.

Le couple a annoncé plus tôt cette année qu’ils se séparaient, Clive jouant maintenant dans sa propre émission.

Sans se décourager, Amanda a continué à publier des mises à jour familiales, dont une sur les récentes tempêtes de neige.

Elle est allée sur Instagram avec une mise à jour de ses huit enfants jouant dans la neige, alors qu’elle posait pour des selfies avec eux.

La fière maman a montré les enfants dévalant une immense colline couverte de neige et construisant des bonhommes de neige.

D’autres clichés ont vu ses enfants placer de gros blocs de neige les uns sur les autres pour former un igloo impressionnant sur leur terrain.

“La neige a fait un super terrain de jeu”, Amanda a légendé les clichés, alors que ses fans ont inondé les commentaires pour jaillir sur la façon dont ils “ont manqué” de voir la famille à l’écran.

Plus tôt ce mois-ci, Amanda a rompu son silence après que la nouvelle émission de son ex-mari Clive ait remplacé Our Yorkshire Farm.

Channel 5 a annoncé plus tôt cette année qu’elle ne renouvellerait pas la série documentaire agricole très appréciée.

Clive et son fils Reuben ont maintenant leur propre émission de télévision ensemble, intitulée Beyond the Farm.

Le premier épisode a vu le duo père et fils entreprendre leur premier travail – qui consistait à creuser une série de piscines en Cumbrie.

Tout au long de la série, les téléspectateurs pourront voir comment l’enfance unique de l’adolescent l’a préparé à la vie d’adulte et à la création d’une entreprise aux côtés de son père, de son meilleur ami Tom et de sa petite amie Sarah.

Amanda et ses enfants ont construit un igloo impressionnant

Ses enfants avaient l'air de s'amuser dehors