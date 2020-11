Yorkshire Ripper “ est incinéré lors d’une cérémonie secrète sans parents ”

Le Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe aurait été incinéré lors d’une cérémonie secrète deux semaines après sa mort des suites d’un coronavirus à 74 ans.

Les funérailles du tueur auraient été organisées par son ex-femme Sonia Woodward, 70 ans, qui aurait peut-être également payé pour la cérémonie.

Mais la famille et les amis ont été interdits, avec un lien Zoom programmé vers l’événement annulé à la dernière minute, selon The Sun.

Une source qui connaissait Sutcliffe a déclaré au journal: “ Sa famille pense que c’était le fait de Sonia, et elle ne voulait pas que cela soit sur Zoom ou que les gens aillent pour que cela reste secret et rien de tout cela ne serait devant la caméra. ”

Sutcliffe – diabétique, en surpoids et avec des problèmes cardiaques – est décédé seul le vendredi 13 novembre, après avoir refusé un traitement contre le coronavirus.

Les funérailles de Peter Sutcliffe (photo de 2015) auraient été organisées par son ex-femme Sonia Woodward, 70 ans, qui aurait peut-être également payé pour la cérémonie.

Fille de réfugiés ukrainiens et polonais, Sonia Szurma (photographiée avec son ancien mari) a rencontré Sutcliffe pour la première fois dans une discothèque du Royal Standard dans le quartier rouge de Bradford en 1966. Un an plus tard, ils se sont fiancés. Ils se sont mariés le 10 août 1974

Son cercueil était entouré de fleurs et de la musique a été jouée pendant la courte cérémonie, a rapporté le journal. Les lectures de parents sont censées avoir été lues.

Le fils de la deuxième victime de Sutcliffe, Emily, 42 ans, qui a été tuée en 1976, a déclaré qu’il espérait que le tueur “ brûlerait en enfer ”. Le constructeur Neil Jackson, 62 ans, de Leeds, a déclaré au Sun: “ Il aurait dû être suspendu à une corde il y a 40 ans lorsqu’il a été attrapé.

“ Et j’espère que le public ne paie pas pour cela, car si nous sommes ses cendres, il devrait simplement être envoyé au bout. ”

On ne sait pas qui a couvert les frais, bien qu’il ait déjà été rapporté qu’un ami directeur de funérailles, David Holmes, a proposé d’organiser ses funérailles gratuitement.

Sutcliffe, le tueur en série le plus notoire de Grande-Bretagne, a assassiné 13 femmes et tenté d’en tuer sept autres de 1975 à 1980. Sur la photo, 12 de ses victimes

Sutcliffe aurait accepté l’offre et voulait être enterré près de sa ville natale de Bingley, dans le West Yorkshire. Mais on pense que M. Holmes n’a pas organisé les funérailles et Sutcliffe a été incinéré pour empêcher la destruction de sa tombe.

En vertu d’une directive du service pénitentiaire, s’il n’y a pas de plan familial, les prisons doivent proposer de payer une contribution «raisonnable». Les funérailles auraient pu coûter jusqu’à 3 000 £.

Mais Mme Woodward, qui s’est décrite comme “ l’autre intéressée ” de Sutcliffe jusqu’en 2015, a les fonds pour le payer. Ils ont divorcé en 1994 et son ex-épouse s’est remariée trois ans plus tard.

Andrew Bridgen, député conservateur du nord-ouest du Leicestershire, a déclaré: “ Si l’État doit payer ses funérailles, il doit essayer de récupérer ce coût sur la succession de Sutcliffe, plus les frais administratifs.

Sonia n’a pas rendu visite à Sutcliffe à la prison de Frankland, dans le comté de Durham, après y avoir déménagé en 2016 après un séjour de 32 ans à l’hôpital de haute sécurité Broadmoor dans le Berkshire, mais les deux hommes ont toujours parlé au téléphone et échangé des lettres.

“ Les frais funéraires vont faire mal, mais ils ne sont rien comparés à ce que cela a coûté à l’État de l’incarcérer pendant 40 ans. ”

Sutcliffe a été déclarée en faillite en 1984 et Sonia aurait acheté sa moitié de la maison au milieu d’un différend juridique pour éviter que la maison ne soit vendue sur décision du tribunal.

Peu de temps avant la mort de Sutcliffe à l’hôpital universitaire de North Durham, son frère Carl, 61 ans, a déclaré au Mail qu’il avait “ lavé les mains ” de son frère et n’assisterait à aucune cérémonie.

Il a affirmé que Sonia était son plus proche parent légal, mais son frère Michael, 70 ans, a commenté: “ Cela n’a plus rien à voir avec elle (Sonia). Elle n’est plus sa femme, c’est elle.

Fille de réfugiés ukrainiens et polonais, Sonia Szurma a rencontré Sutcliffe pour la première fois dans une discothèque du Royal Standard dans le quartier rouge de Bradford en 1966. Un an plus tard, ils étaient fiancés. Ils se sont mariés le 10 août 1974.

Moins d’un an plus tard, le chauffeur de camion Sutcliffe a pris un marteau et a commencé à attaquer des femmes, deux à Keighley et une à Halifax. Un an plus tard, il a assassiné la première de ses 13 victimes – Wilma McCann, 28 ans, mère de quatre enfants.

Portrait du tueur en série britannique Peter Sutcliffe, alias “ The Yorkshire Ripper ”, le jour de son mariage, le 10 août 1974

Michael, qui a déclaré qu’il avait à peine parlé à Sonia depuis l’arrestation de Sutcliffe, était le seul des cinq frères et sœurs du tueur à rester en contact régulier avec lui, parlant chaque semaine par téléphone.

S’exprimant quelques heures seulement avant la mort de Sutcliffe, il a décrit le redoutable tueur en série comme un homme pathétique et brisé.

«Il est presque totalement aveugle du diabète de type 2 et a été poignardé dans l’œil (par un autre détenu)», a-t-il déclaré.

«Il doit être conduit par la main dans la prison et se faire lire toutes ses lettres. Il est tellement malade qu’il doit porter un sac de colostomie.

Cinq jours avant la mort de l’Éventreur, alors qu’il avait le souffle coupé pendant son transport à l’hôpital, Sutcliffe, obèse et diabétique, a déclaré: “ Je ne vais pas y arriver, je ne reviendrai pas ”.

On ne sait pas ce qu’il adviendra de ses cendres.

En 2019, les cendres d’Angus Sinclair, l’un des meurtriers les plus notoires d’Écosse, ont été dispersées en mer après la prise en charge par une autorité locale alors qu’aucune disposition n’avait été prise pour son enterrement.