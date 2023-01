Yorkshire : Colin Graves souhaite remplacer Lord Kamlesh Patel à la présidence | “Je peux tout changer en trois ans” | Nouvelles du cricket

Colin Graves tient à revenir au Yorkshire Country Cricket Club en tant que président, mais a clairement indiqué que ce “sera à mes conditions”.

Le fondateur de Costcutter a été président exécutif du Yorkshire entre 2012 et 2015, après avoir aidé à sauver le club de difficultés financières en 2002.

Il a quitté le rôle en 2015 pour assumer le même rôle au England and Wales Cricket Board, mais est intéressé à revenir après Lord Kamlesh Patel a annoncé qu’il démissionnerait en mars.

Lord Patel a dirigé les tentatives du club pour sortir des retombées du scandale raciste d’Azeem Rafiq, mais le club est maintenant à la recherche d’un nouveau président et Graves a hâte de combler le vide.

L’argent est à nouveau serré à Headingley, avec des paiements d’indemnisation à Rafiq et à d’autres, des règlements juridiques et des pertes commerciales contribuant tous à des pertes projetées de plus de 2 millions de livres sterling.

Le Graves Family Trust, qui opère désormais indépendamment de Graves, doit également environ 16 millions de livres sterling.

Le joueur de 74 ans pense qu’il a l’expertise pour stabiliser les choses mais, compte tenu des révélations et des allégations préjudiciables contre le club dans un passé récent, beaucoup peuvent penser que le moment est venu pour un nouveau leadership.

Graves, formalisant son intérêt pour le rôle en des termes généralement robustes, a déclaré au Poste du Yorkshire : “Le club connaît mon point de vue. Si je reviens, ce sera à mes conditions.

Image:

Lord Kamlesh Patel a annoncé qu’il démissionnerait en mars





“Je travaillerai avec le conseil d’administration. Je travaillerai avec tous ceux qui sont là. Mais je vais le gérer comme je veux et je sais que je peux le renverser en trois ans. Je suis impatient de le faire. .

“Je ne veux pas d’argent pour ça. Je ne veux pas être payé. Je vais tout donner et si c’est sept jours sur sept, c’est sept jours sur sept pour remettre la chose là où elle doit être. Il y a beaucoup à faire.

“Je sais que je peux apporter à la table ce que le Yorkshire veut à ce stade, qui est de panser toutes les blessures, de remettre les membres sur le côté pour devenir un club de membres, de travailler avec le conseil d’administration pour les mettre dans la bonne position. avancer et régler la situation financière qu’ils envisagent. »

Il reste à voir si l’insistance de Graves sur une autonomie totale correspond aux vues du directeur général Stephen Vaughan, qui a été nommé en novembre et a ses propres idées sur la voie à suivre, mais Graves bénéficierait d’un certain soutien au conseil d’administration du Yorkshire.

Une déclaration en réponse de la White Rose a déclaré: “Lord Patel quittera ses fonctions de président du Yorkshire County Cricket Club lors de la prochaine AGA.

“Un nouveau président sera nommé à l’issue d’un processus de recrutement approfondi, équitable et solide, afin de s’assurer que la bonne personne est en place et de poursuivre les progrès significatifs que le club a réalisés au cours de son mandat.”