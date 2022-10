York Space remporte un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone pour les satellites T1DES

Le fabricant d’engins spatiaux York Space Systems a remporté un contrat avec le Pentagone d’une valeur pouvant atteindre 200 millions de dollars, annoncé jeudi, pour construire des satellites expérimentaux pour l’Agence de développement spatial (SDA) de l’armée.

Connu sous le nom de système T1DES, York construira et exploitera 12 prototypes de satellites qui testeront les communications par satellite à partir de l’orbite terrestre basse, en complément du réseau “Tranche 1 Transport Layer” (T1TL) que SDA est déjà en train de construire. York avait précédemment remporté 328 millions de dollars dans le cadre d’un contrat plus important pour la construction de satellites pour T1TL.

“Nous sommes très reconnaissants d’avoir la confiance continue de SDA pour aider à réaliser leur vision de l’avenir”, a déclaré le fondateur et PDG de York, Dirk Wallinger, dans un communiqué.

York a annoncé plus tôt cette semaine une nouvelle propriété de capital-investissement et un investissement par AE Industrial Partners et BlackRock. Comme CNBC l’a rapporté mardi, l’accord fait de York la dernière licorne spatiale – avec une valorisation de plus d’un milliard de dollars.

Le directeur de la SDA, Derek Tournear, a déclaré lors d’un point de presse jeudi que les travaux sur les satellites T1DES commenceront sous peu, avec des lancements prévus pour 2025 et le calendrier des opérations de vol du programme s’étendant jusqu’en 2031.

Tournear a expliqué que T1DES est expérimental puisque le système tentera d’utiliser des satellites en orbite terrestre basse (LEO) pour démontrer les capacités de communication actuellement desservies par des satellites en orbite géosynchrone (GEO).

“Il y a en fait beaucoup de défis techniques que nous devons prouver pour montrer que la technologie peut être appliquée du passage de la géosynchrone à LEO”, a déclaré Tournear.

SDA a reçu six offres pour le contrat T1DES, a noté Tournear avant de refuser de commenter les fourchettes de prix des offres des autres sociétés. À moins de 17 millions de dollars par satellite, Tournear a déclaré que “la solution de York est redevenue très abordable”.

Le groupe d’acquisition de Space Force se concentre désormais sur la construction de son système de couche de transport, bien que SDA ait déjà rencontré des problèmes de chaîne d’approvisionnement de la part des différentes sociétés sous contrat.

“Chaque jour, nous continuons à chasser les gremlins pour nous assurer que nous pouvons obtenir les pièces et la main-d’œuvre nécessaires pour livrer à temps”, a déclaré Tournear.