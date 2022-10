York Space atteint une valorisation de 1 milliard de dollars après l’accord d’investissement d’AEI

Basée à Denver, dans le Colorado, et fondée en 2012 par le PDG Dirk Wallinger, York a régulièrement élargi sa gamme de produits d’engins spatiaux qu’elle construit pour les clients souhaitant exploiter des satellites en orbite. York fabrique ce que l’on appelle dans l’industrie un “bus” de vaisseau spatial, la structure principale et le corps d’un satellite, et se concentre sur des produits à faible coût dont la taille varie du four domestique au réfrigérateur.

York a un carnet de commandes de plus d’un milliard de dollars à ce jour, notamment un contrat pour la construction d’un vaisseau spatial pour le système Internet par satellite en développement du Pentagone.

La société possède plusieurs installations avec une salle de fabrication d’environ 165 000 pieds carrés au total, avec une capacité de production de plus de 750 satellites par an.

Dans un communiqué de presse, AEI a déclaré que Wallinger continuerait en tant que PDG, tandis que le président Charles Beames continuerait de siéger au conseil d’administration de York.