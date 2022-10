York s’enfuit avec le titre Wheaton North Falcon Classic – Shaw Local

WINFIELD – Si vous n’allez pas attraper York hors de ce monde, vous pourriez aussi bien saisir la meilleure chose suivante – la deuxième place.

C’était l’attitude de l’équipe féminine de cross-country de Glenbard West lors de la Wheaton North Falcon Classic de samedi à St. James Farm à Winfield.

Le champion en titre de l’État de classe 3A York Dukes s’est enfui avec le titre par équipe lors de la course en vol, mais les Hilltoppers ont fait de grands progrès et ont terminé deuxième avec un score de 27.

York a obtenu un score ridicule de 8, remportant les six premiers vols avant que Bria Bennis ne se classe deuxième derrière la star de Hersey Anna Harden dans l’élite. Loyola a terminé troisième, Oswego East quatrième (40), et Hersey et Wheaton North sont arrivés ensuite à 45, les Huskies étant cinquièmes au classement par équipe en raison de leur classement plus élevé dans le vol de championnat.

“Nous n’avions pas d’invitation ces deux dernières semaines, nous avons donc passé ce temps à nous concentrer sur l’entraînement et nous voulions sortir et montrer quelque chose aujourd’hui et nous l’avons fait”, a déclaré l’entraîneur de Hilltoppers, Paul Hass. “Nous avons vu beaucoup de ces équipes à Peoria [Notre Dame] et ils étaient devant nous … Je voulais juste voir si nous pouvions être beaucoup plus proches d’eux dans les cinq premières places et nous l’avons fait aujourd’hui.

Les temps de course en vol de Glenbard West ont formé un peloton solide, avec six coureurs terminant dans les cinq premiers de leurs vols respectifs, et la junior Maggie Hibbard prenant la huitième place dans l’élite chargée avec un temps de 18: 30,9. Les faits saillants comprenaient la troisième place de Carlin Hass dans le vol 2 et un autre tiers remis par Maddie Morgan.

“York est dans une autre stratosphère mais être deuxième derrière York, c’est plutôt bien. Nous étions deuxièmes en JV, deuxièmes en fresh-soph et deuxièmes en Flight, ce qui est plutôt bien », a déclaré Hass. “Ma fille Carlin, elle a été malade toute l’année mais elle s’est bien entraînée pendant la semaine alors je l’ai mise dans le deuxième vol, et elle m’a donné raison. Nous avons fait un pas en avant aujourd’hui à tous les niveaux, ce qui fait plaisir à voir. C’était une bonne journée pour nous. »

Le vol de championnat a jumelé Harden et Bennis l’un contre l’autre pour la troisième semaine consécutive. Les coureurs talentueux ont couru pas à pas pendant les 2 premiers milles avant que Harden ne s’échappe pour gagner avec un stellaire 16: 54,6. Bennis a réussi un temps de 17: 03,4 et Louisa Diamond de la Benet Academy a terminé troisième en 17: 47,9.

“C’était définitivement une course très rapide”, a déclaré Bennis, qui espère mener les Dukes à un autre titre d’État cet automne. « Il y a des virages serrés et pendant le parcours, il y a beaucoup de zigzags. Mon objectif était simplement de courir les tangentes et d’aller aussi vite que possible. Anna Harden est évidemment l’une des meilleures coureuses de l’État, donc mon objectif est définitivement de rester avec elle le plus longtemps possible.

«J’aime bien aller vite, donc j’allais courir ma propre course, mais aussi essayer de rester avec elle. Elle a en quelque sorte décollé une fois que nous avons atteint le dernier kilomètre, mais oui, je devais juste la garder dans ma vue et continuer à avancer.

Harden a raté le début de la saison en raison d’une maladie, mais a participé à trois grandes compétitions au cours des trois dernières semaines. Elle a pris la deuxième place derrière Grace Schager de Glenbard North lors de la rencontre de Peoria Notre Dame, puis a remporté le Palatine Invite.

“Ce n’est que la deuxième fois que je cours le parcours et c’est définitivement différent avec la plupart du temps dans les bois et il n’y a pas beaucoup de fans dans les bois”, a déclaré le All-Stater senior de Hersey.

«Je pense que Bria et moi étions ensemble pendant les 2 premiers milles. Je l’ai en quelque sorte laissée me tester. J’espérais un peu plus conservateur [start] mais elle l’a enlevé … nous sommes en compétition alors j’ai juste couru avec elle et je suis parti avec un mile à faire. Mes jambes étaient un peu fatiguées mais je me sentais forte. Ma forme, j’ai travaillé sur ma forme et elle se sent plus forte et je me sens plus lisse dans l’ensemble.

Marley Andelman, junior de St. Charles East, a terminé cinquième du vol de championnat avec un temps de 18: 04,9 tandis que Morgan Dick d’Oswego East s’est classé septième en 18: 24,8.

Pour Diamond senior des Redwings, samedi a été une excellente mise au point pour les séries éliminatoires. Après avoir aidé Benet à remporter un titre d’État 2A en tant que recrue, elle et ses coéquipières concourent maintenant en 3A pour une deuxième année consécutive.

“Je me sentais bien. Je pense que c’est un temps de course parfait, et c’était bien d’avoir tout le monde pour m’encourager », a déclaré Diamond, qui s’est fixé comme objectif d’être dans tous les états cette saison. “Normalement, lorsque vous courez, vous ne pouvez pas encourager tout le monde, mais ici, avec 1 à 7, vous pouvez vous encourager les uns les autres.”

L’entraîneure des Wolves, Lisa Cook, a aimé la façon dont son équipe a couru. La deuxième année Olivia Van Denend et Meghan Johnson ont chacune pris la troisième place de leurs vols.

“Nous avons été assez constants sur la plupart d’entre eux (les vols)”, a déclaré Cook. «Nous étions en quelque sorte dans cette deuxième à septième gamme dans la plupart des vols. Vraiment fort. Nous savions que York allait être en tête du peloton, puis c’était une course derrière la course.

«Nous espérions être dans ce peloton … nous aimons venir ici et voir comment tout le monde se débrouille en solo. Et ma partie préférée est de revenir et de rassembler tout le monde et de voir ce qu’ils ont appris. Voyez les changements et comment cela affecte leur prochaine course et comment ils apprécient un peu plus leurs coéquipiers. Il se passe beaucoup de choses. C’est un peu frénétique, mais c’est très amusant.

Michaela Quinn, de York, a remporté le vol 2 avec un temps de 17: 55,1. Maddie Romaine de Wheaton North a terminé cinquième de la course (18: 58,7).

[ https://urldefense.com/v3/__https://www.dailyherald.com/sports/20221001/yorks-in-another-stratosphere-while-capturing-wheaton-norths-falcon-classic__;!!M4vhdRTxuY8!w2SnkxlXzJJSVzoCcTv06VYOrzLspYeMf7GFvd4jc4pHH8yRap-EgMy8Z64Ttimaf4C6glG0Q1WR8vEGGQQ$ ]https://www.dailyherald.com/sports/20221001/yorks-in-another-stratosphere-while-capturing-wheaton-norths-falcon-classic